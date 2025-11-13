El retraso en las licencias impide iniciar las obras del nuevo Náutico de Gandia

La empresa Marina Gandia anunció para el pasado mes de septiembre el inicio de las obras de lo que va a ser el nuevo complejo social, deportivo, lúdico y comercial que se ubicará donde estuvo en Club Náutico de esta ciudad, pero esta es la hora que esos trabajos siguen sin arrancar, lo que ha llevado a muchos a pensar que se trata de una operación fallida. El Real Club Náutico incluso ha pedido que se le retire la concesión para ejecutar ese proyecto. El plan, que se presentó hace unos meses en los salones de Fomento de Agricultura, Industria y Comercio de Gandia, contempla la inversión de aproximadamente ocho millones de euros.

Pero, según ha señalado a este periódico la propia empresa Marina Gandia, de plan fallido nada de nada. El único motivo por el que no han empezado las obras radica en la complejidad de la actuación y, sobre todo, en el retraso en la concesión de las licencias para actuar en un espacio que es suelo público portuario y, por lo tanto, sometido al control y la supervisión de muchas administraciones.

Dos son los aspectos fundamentales que, según apuntan desde la empresa, han impedido el arranque de las obras. En primer lugar, se esperaba ejecutar el dragado de la dársena donde atracan las embarcaciones desde septiembre, pero esa operación está supeditada a la licencia del Ministerio para la Transición Ecológica.

Embarcaciones en la dársena del antiguo Náutico gandiense. / Levante-EMV

La operación de sacar arena y residuos del fondo del puerto para llevarlos a otro lugar y ampliar el calado se iba a hacer con una draga flotante, pero también se ha visto que resulta imposible que esa embarcación acceda al recinto por la estrecha bocana que ahora tiene. Así que no se ha encontrado otra opción que proceder al vaciado del fondo del puerto deportivo desde tierra. Eso conlleva otro problema porque el Ministerio para la Transición Ecológica obliga a que la arena y los residuos acumulados durante años se depositen primero en suelo firme y allí vaya perdiendo el agua durante varios días. Solo después se podrá cargar el material y llevarlo a un vertedero controlado o, si es aprovechable, depositarlo en otro lugar.

El segundo gran problema que retrasa las licencias radica en el incremento del aforo que la empresa ha llevado a cabo para las instalaciones de suelo. Inicialmente, el complejo se había proyectado para una capacidad máxima de mil personas, cifra que ahora se ha incrementado a 1.300. La diferencia no es mucho en números, pero sí en cuanto a la autorización porque ahora ya no depende exclusivamente del ayuntamiento, sino que también entra la Generalitat Valenciana.

Marina Gandia niega rotundamente que tenga problemas de financiación de la obra. Es cierto que la Autoridad Portuaria de València impuso una multa de casi seis mil euros porque la 24 de julio del año pasado contaba exclusivamente con unos fondos de 154.000 euros cuando debían ser más de dos millones. Pero eso, siempre según la mercantil, se debió a una cuestión de formalismo, se ha solucionado y ahora la financiación está depositada en el banco.

Presentación de obras en Fitur

«Antes de Navidad todo estará zanjado», señalan desde Marina Gandia, que apuntan a que, de mantenerse el retraso en las licencias que se necesitan, los trabajos arrancarán por la obra civil del párking y los alrededores del futuro centro social, comercial y de ocio. Además, se anuncia que en dos meses, durante la próxima celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), se está ultimando una presentación de todo el proyecto en una ciudad donde se quiere promocionar para atraer clientes. Es decir, interesados en alquilar uno de los amarres en una de las playas más conocidas y atractivas del Mediterráneo.