La UD Oliva, el Villalonga CF y la UE Benifairó de la Valldigna avanzan en La Nostra Copa

Solo cuatro clubes de fútbol de la Safor quedan vivos en La Nostra Copa. Se trata de la UD Oliva, el Villalonga CF y la UE Benifairó, que se han clasificado este miércoles para la cuarta eliminatoria, además de la UE Tavernes, que todavía no ha debutado al estar exento por ser equipo de la Lliga Comunitat.

La tarde-noche de este miércoles se salda con la eliminación de los tres clubes de la comarca que milita en Primera FFCV: CF Gandia, CE la Font d'en Carròs y el CF Simat.

En el Camp El Morer y en medio de un ambiente espectacular, la UD Oliva, líder de Segunda FFCV, deja fuera de la competición al CF Gandia tras derrotarle por 3-2.

La celebración del Villalonga CF en el vestuario / Villalonga CF

En Villalonga, el cuadro local, de Segunda FFCV, elimina al CE la Font en la tanda de penaltis, después de que al final del tiempo reglamentario se llegara con el resultado de empate, 1-1.

El CF Simat, por su parte, cae en la Llosa, de Segunda FFCV, por 3-1.

En el otro encuentro de la jornada, un duelo de clubes de Segunda FFCV, la UE Benifairó sigue adelante a costa de la UD Portuarios Disarp. Los de la Valldigna triunfan en las penas máximas tras una igualada, 3-3, al final de los 90 minutos.

La próxima ronda de La Nostra Copa está programada por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana para el fin de semana del sábado 6 y del domingo, 7 de diciembre.