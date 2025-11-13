La Vital, punto de encuentro de los fans de Pokémon Go en Gandia con Área Silvestre: Global 2025

El Centro Comercial La Vital -propiedad de MERLIN Properties- se une de nuevo a Pokémon GO para celebrar el evento Área Silvestre de Pokémon GO: Global 2025 e invita a todos los fans de la Safor a vivir un fin de semana inolvidable. El centro comercial se transformará en un auténtico punto de encuentro para los Entrenadores Pokémon y pokemaniacos de todas las generaciones.

Durante los días 15 y 16 de noviembre, los jugadores podrán descubrir nuevas Poképaradas, Gimnasios y Nodos energéticos adicionales repartidos por toda La Vital, convirtiendo cada rincón del espacio en una experiencia interactiva dentro del universo Pokémon.

El evento "Área Silvestre de Pokémon GO: Global" ofrece una oportunidad única para explorar, atrapar Pokémon y conectar con otros Entrenadores en el mundo real, fomentando el juego en comunidad. Con esta iniciativa, La Vital refuerza su compromiso con el ocio innovador y el entretenimiento en Gandía, consolidándose como un lugar de referencia para los pokemaniacos de todas las generaciones.

Asimismo, La Vital cuenta en su galería, junto a Belros, una máquina vending de cartas coleccionables del Juego de Cartas Coleccionable Pokémon, donde los fanáticos pueden hacerse con ellas. Inspirada en la cultura japonesa, esta máquina no solo permite la compra de cartas, sino que ofrece una experiencia física y emocionante, recreando la magia de abrir sobres y coleccionar de manera única y memorable. Este formato, muy popular en Japón, supone una auténtica primicia en Europa y se presenta como una propuesta innovadora para el público joven, los coleccionistas y los aficionados a los juegos de cartas.