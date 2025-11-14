Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

La Associació Pro Música organiza en Gandia este viernes, 14 de noviembre, a las 20 horas en la Casa de la Cultura, el concierto de Classic Strings Chamber Orchesta con Eusebiu Gavril Sandu (director) y un repertorio con obras de Vivaldi, Elgar i Verdi, entre otros. La Classic Strings Chamber Orchestra es el resultado de la excelencia. Es la sabia combinación de la calidez de un conjunto de cámara y la amplia riqueza del sonido de una orquesta, fruto de la relevancia de cada uno de sus integrantes, miembros solistas de las más prestigiosas agrupaciones musicales del país. Es invitada a participar todos los años en festivales de música de BBélgica Alemania, Austria, Chequia, HHungríay Rumanía.

La Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia celebra su concierto de Santa Cecília con un homenaje a Miguel Vercher Talens, histórico director de la banda y figura clave en su consolidación artística y humana. El acto reunirá a todas las agrupaciones de la sociedad y servirá también para la recepción de los nuevos músicos que se incorporan a las formaciones de la sociedad. La cita es a las 19 horas de este sábado, 15 de noviembre, en el Teatre Serrano con entradas anticipadas a la venta a 5 euros en la Casa de Cultura i www.vivaticket.es.

El plato fuerte de la programación cultural en Gandia lo protagoniza "La Traviata", una ópera en tres actos de Giuseppe Verdi con Libreto en italiano de Franceso Maria Piave y versión original en italiano con sobretítulosen español. El espectáculo lo representa la compañía Ópera 2001 bajo la dirección de Luís Miguel Laínz. Los intérpretes: Soprano: Gabrielle Philiponet, Yeonjoo Park. Tenor: David Baños, HaruoKawakami. Barítono: Paolo Ruggiero. Bajo: Emanuele Collufio. Barítono: Aurelio Palmieri. Tenor: Federico Parisi. Mezzosoprano: Leonora Ilieva. Soprano: Sara Cundare. La convocatoria es a las 19 horas de este domingo, 16 de noviembre, en el Teatre Serrano con entradas a 30, 25 y 20 euros. Organiza el departamento de Cultura, Fira i Festes del Ayuntamiento de Gandia.

En el Teatre del Raval de Gandia sube al escenario el "cantaor" gaditano, José de los Camarones, en una actuación enmarcada en el Festival Hostes que organiza LaCasaCalba. Presentará en directo su nuevo disco, "Aventuremos la vida", en el que el entrelaza el flamenco con la poesía mística en una audaz fusión sonora que une espiritualidad y sicodelia con tradición y experimentación. El concierto de José de los Camarones es este sábado, 15 de noviembre, a las 20 horas con entradas anticipadas 12 y a 15 euros en taquilla.

José de los Camarones actúa en el Teatre del Raval de Gandia / Levante-EMV

En el municipio de Ador comparten escenario las bandas de música de la localidad y la de Beniopa. A las 20 horas de este sábado, 15 de noviembre, en la Casa de la Música, y dentro del programa "Concert a Dos Bandes" actúan la Agrupació Musical Santa Cecilia d'Ador y la Associació Cultural Musical de Beniopa.

La banda "La Mendoza" llega a Benifairó de la Valldigna con toda la fuerza del rock&roll. De la unión de Carola Mendoza (Limbotheque) y el cuarteto The Pickin’ Boppers nace una banda poderosa con un sonido nuevo, inspirado en los clásicos de los años 50 y 60. Rock&Roll y Rhythm&Blues de gran calidad y con mucho carácter. La actuación es este sábado, 15 de noviembre, a las 19.00 h en Plaza Pintor Sorolla.

En Benifairó de la Valldigna hay concierto de rock con "La Mendoza" / Levante-EMV

En Daimús, se proyecta el documental "Argelia, mi país" este viernes 14 de noviembre, a las 20h en el Centre Polivalent. El documental descubre la historia y memoria de la emigración valenciana a Orán y Argel con este documental de InfoTV, dirigido por Juli Esteve. Después de la proyección se podrá disfrutar de una cena-coloquio.

La oferta cultural en la Font d'en Carròs contempla teatro familiar con 'Jack i les mongetes màgiques" este domingo, 16 de noviembre, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura. A cargo de La Tourné Teatro, la obra cuenta la vida de Jack, un niño valiente, que cambia su vaca por unas misteriosas "mongetes" mágicas que le llevarán a vivir grandes aventuras. Una historia sobre la valentía, la importancia de tomar buenas decisiones y el optimismo frente a las dificultades. Con canciones, coreografías y mucha participación infantil, es un espectáculo divertido para toda la familia. El precio de la entrada es de 3€ y se pueden adquirir de martes a viernes, por las tardes, en Biblioteca y el domingo 1h antes del espectáculo en la Casa de la Cultura. La recaudación del teatro se destinará íntegramente a la Campaña Navidad y Reyes del Preventorio Infantil.

Roo Castillo y Joan Nave suben al escenario en Miramar / Levante-EMV

En el marco de los actos de reivindicación del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Miramar organiza la representación teatral" @Rita_Trobador". El Auditori Municipal acoge este sábado 15 de noviembre a las 18.00 h la representación de la obra escrita y dirigida por Joan Nave e interpretada por Joan Nave y Roo Castillo. Una propuesta de Esclafit Teatre que invita a reflexionar sobre la identidad, el lenguaje y la búsqueda de la libertad, con una puesta en escena intensa y contemporánea. Entrada libre. El espectáculo es no recomendado para menores de 12 años.

Potries inicia el fin de semana con cine, concretamente con la proyección de "Los pequeños amores", que narra la vida de Teresa, quien cambia sus planes de vacaciones para ayudar a su madre, que ha sufrido un pequeño accidente. Madre e hija pasarán juntas un verano de lo más sofocante. Es en la Casa de la Cultura a las 21:30 horas de este viernes, 14 de noviembre. Esta proyección se incluye en la VIII Edició del Cicle Nacional de Cine i Dones Rurals del Ministerio dr Agricultura.

El grupo Azahar Ensemble actúa en Potries / Azahar Ensemble

La segunda actividad cultural en Potries se enmarca en el Ciclo de Música de Cámara, que recibe una de las visitas más excepcionales de esta edición: "Azahar Ensemble", reconocido como uno de los quintetos de viento más destacados de Europa, llega después de haber actuado en salas tan emblemáticas como la Philharmonie de Berlín, el Musikverein de Viena o el Elbphilharmonie de Hamburgo. Premiados con el 2º premio y el Premio del Público en el Concurso Internacional ARD de Munich, así como galardones en competiciones como Orpheus Swiss Chamber Music o Primer Palau, su trayectoria internacional les sitúa entre las formaciones más reconocidas del momento. Un concierto irrepetible de un ensemble de prestigio mundial. Es el domingo, 16 de noviembre a las 12:00 horas, en la Casa de la Cultura con entrada libre hasta completar aforo.

En Ròtova se ha programado una ruta guiada por los Riuraus este sábado 15 de noviembre. Una actividad organizada por la Ruta dels Riuraus y realizada por Rutea Tours. La salida es a las 10:00 h desde la plaza Major y tendrá una duración aproximada de dos horas, hasta las 12:00 h. La ruta presenta una dificultad baja con un recorrido de 5,7 kilómetros. El precio de la inscripción es de 5 euros, mientras que los menores de 12 años pueden participar gratuitamente. Para participar, es necesario inscribirse previamente en el teléfono 685 624 329.

La Sociedad Instructiva Unión Musical (SIUM) de Tavernes de la Valldigna celebra este domingo, 16 de noviembre, el concierto en honor a Santa Cecilia, la patrona de la música. Además, en este acto se presentarán los nuevos músicos de la Banda y la Orquesta Sinfónica de la SIUM, y se hará la entrega de las insignias de los 25 años de dedicación musical. Es a las 12 horas en el Auditori de la SIUM con entrada libre.

Dos conciertos hay previstos en Xeraco a cargo de la Unió Musical de Xeraco. Este sábado, 15 de noviembre, es a las 20 horas en la casa de la Cultura. Durante el programa se dará la bienvenida a los/as nuevos/as integrantes de la Banda. El domingo, 16 de noviembre, es el turno de la orquesta de la UM de Xeraco, en este caso a las 12 horas en la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.

La humorista Carol Tomàs celebra en Xeraco su décimo aniversario en los escenarios / Levante-EMV

También en Xeraco, este domingo, 16 de noviembre, las 19:00 horas, en Casa de la Cultura, la humorista Carol Tomás celebra 10 años en los escenarios con un espectáculo que recopila las mejores partes de sus monólogos televisivos: Tú sí que vales (Tele 5), Central de Cómicos (Comedy Central) y Comediants (À Punt). Una hora de risas, complicidad con el público, anécdotas sobre cómo se crearon los textos y alguna sorpresa más. Las entradas son a 5 euros (donativo) a beneficio de la Peña de Festeros 2026. Las entradas están disponibles en Peluquería Fatima Torres (C/ San Francisco, núm. 20).