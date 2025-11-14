El CF Gandia, el CE la Font y el CF Simat quieren resarcirse en la Liga de sus tropiezos coperos

El CF Gandia, el CE la Font y el CF Simat retoman la competición liguera con ganas de sanar sus heridas coperas. Los tres clubes de la Safor de Primera FFCV han caído eliminados de La Nostra Copa este pasado miércoles y buscan resarcirse con resultados positivos en el campeonato de la regularidad.

El CF Gandia, que acumula dos derrotas seguidas en Liga y Copa, intentará volver a la senda de los triunfos en el campo de la UE Vall dels Alcalans de Real. El choque se juega este sábado a las 17 horas.

El CE la Font juega en casa ante el Torrent CF "B" dispuesto a prolongar su buena racha de las últimas jornadas que le han aupado al cuarto puesto en de la tabla. El encuentro es a las 17.30 horas de este domingo.

El CF Simat juega este sábado a las 12 horas en el campo del CDSB Ontinyent con el deseo de seguir sumando puntos.