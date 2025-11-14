El Club Voleibol Real de Gandia se refuerza con una jugadora de élite nacional

El CV Real de Gandia confirma el fichaje de Claudia Giménez, jugadora con amplia experiencia en categorías nacionales y presencia en competiciones de máximo nivel.

Su llegada al equipo senior femenino de la entidad de la Safor aporta solidez, liderazgo y un plus competitivo a un equipo que ya cuenta con referentes contrastadas como las hermanas Olivares, Cristina Gozálvez o Marisa Sapena.

El equipo dirigido por Alejandro Terrero continúa perfilando una plantilla diseñada para aspirar a cotas altas esta temporada, reforzando posiciones clave con el objetivo de aumentar la competitividad y profundidad de un grupo que mezcla juventud, talento y veteranía.

Giménez, con etapas destacadas en Superliga, ascensos y participaciones en torneos de referencia nacional, conoce, además, el funcionamiento interno del club, ya que en los últimos meses ha estado entrenando a varios equipos de la cantera, integrándose plenamente en la metodología deportiva y formativa del CV Real de Gandia.

Tras un periodo de retirada momentánea de la práctica profesional, la jugadora ha decidido volver a las pistas y hacerlo precisamente en un club donde se siente cómoda, valorada y parte del proyecto desde su llegada a la base.