El Club Voleibol Real de Gandia se refuerza con una jugadora de élite nacional
Claudia Giménez aportará solidez, liderazgo y un plus competitivo al equipo senior femenino
El CV Real de Gandia confirma el fichaje de Claudia Giménez, jugadora con amplia experiencia en categorías nacionales y presencia en competiciones de máximo nivel.
Su llegada al equipo senior femenino de la entidad de la Safor aporta solidez, liderazgo y un plus competitivo a un equipo que ya cuenta con referentes contrastadas como las hermanas Olivares, Cristina Gozálvez o Marisa Sapena.
El equipo dirigido por Alejandro Terrero continúa perfilando una plantilla diseñada para aspirar a cotas altas esta temporada, reforzando posiciones clave con el objetivo de aumentar la competitividad y profundidad de un grupo que mezcla juventud, talento y veteranía.
Giménez, con etapas destacadas en Superliga, ascensos y participaciones en torneos de referencia nacional, conoce, además, el funcionamiento interno del club, ya que en los últimos meses ha estado entrenando a varios equipos de la cantera, integrándose plenamente en la metodología deportiva y formativa del CV Real de Gandia.
Tras un periodo de retirada momentánea de la práctica profesional, la jugadora ha decidido volver a las pistas y hacerlo precisamente en un club donde se siente cómoda, valorada y parte del proyecto desde su llegada a la base.
