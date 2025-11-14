Compromís denuncia: Ni habrá centro de FP en Gandia ni reforma del Jaume II de Tavernes de la Valldigna

El portavoz de Educación de Compromís en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, y la concejala de Educación de Gandia, Esther Sapena, han alertado sobre los "graves recortes en materia educativa en la ciudad y toda la comarca de la Safor-Valldigna aplicada por la Consellería de Educación".

Durante una visita celebrada este mismo viernes a la ciudad, los dirigentes de Compromís han denunciado que "Mazón ha dimitido, pero si no hay elecciones, su sustituto y su gobierno continuarán con los brutales recortes que llevan llevando a cabo en la educación pública, tanto en la construcción de centros educativos, como en profesorado y en oferta formativa. Después de tanta derrota y tanta negligencia acumuladas, es hora de que devuelvan la voz en el pueblo". En ese sentido, Fullana ha reiterado la posición de su partido, que reclama elecciones anticipadas para que los valencianos y valencianas elijan a un nuevo presidente del Consell.

El portavoz de Compromís ha hecho estas declaraciones en los terrenos de Gandia donde se tiene que construir un nuevo Centro Integrado Público de Formación Profesional proyectado por el Gobierno del Botànic, con un presupuesto de 23 millones de euros. Un centro con capacidad para 900 alumnos y 16 titulaciones de tres familias de FP claves en el tejido económico de la comarca: transporte y mantenimiento de vehículos; hotelería y turismo, e imagen personal.

En este sentido, la concejala de Educación de Gandia ha recordado que “el Botànic nos delegó las competencias para que desde el ayuntamiento tramitáramos las obras", pero que cuando entró a gobernar el PP en la Generalitat, "nos quitaron esas competencias y nos dijeron que sería la Consellería quien construiría directamente el centro. Dos años después, el proyecto continúa congelado y no han movido ni un dedo desde la Consellería”.

“Si la Consellería hubiera permitido que fuera el Ayuntamiento quien ejecutara esta obra, a estas alturas ya tendríamos un proyecto redactado y estaríamos licitando la ejecución de la obra, incluso podrían estar ya las obras iniciadas, pero no ha sido así. Desde Compromís ya lo avisamos, no estábamos de acuerdo a renunciar a las competencias, porque teníamos claro que era una mera estrategia para retrasar la construcción o incluso de no hacerla", ha añadido Sapena. La concejala gandiense ha concluido que “este centro es una reivindicación tanto del sector educativo como del empresarial, porque es una necesidad evidente de toda la comarca y garantizaría la conexión necesaria entre los estudios cursados por nuestros jóvenes y las necesidades de nuestro tejido empresarial, favoreciendo así la ocupación de jóvenes formados de toda la comarca en nuestras empresas”.

Esther Sapena y Gerard Fullana, con representantes de FAES. / Levante-EMV

Ante esto, los dos representantes de Compromís se han reunido con la Federación de Asociaciones de Empresariales de la Safor (FAES) para definir nuevas estrategias para desbloquear la construcción de este centro de FP, proyectado para impartir estudios directamente relacionados con los sectores productivos de la capital y la comarca.

Recorte de 34,1 millones de euros para la construcción de centros educativos de la Safor-Valldigna

“El conseller de Educación, José Antonio Rovira, mano derecha de Mazón, ha adoptado varias estrategias para paralizar la construcción de centros educativos de esta comarca que ahora mismo tiene proyectadas 21 actuaciones necesarias por valor de 86,5 millones de euros”, ha explicado Gerard Fullana, quien ha denunciado que una de las estrategias del Consell de la Generalitat "para bloquear construcciones de escuelas ha sido retrasar modificaciones de presupuestos necesarios para continuar las obras, como han sido los casos de las escuelas de Potries y de Xeraco; y otra ha sido quitar a los ayuntamientos los programas Edificant y decirles que se encargaría directamente la Consellería, porque iría todo más rápido. En este caso se encuentran el nuevo centro de Formación Profesional de Gandia y el instituto Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna". En concreto, y según Fullana, el presupuesto de la Generalitat para el Centro de Formación Profesional de Gandia ha pasado de 23 millones a solo 250.000 euros, y el Jaume II de Tavernes de la Valldigna ha pasado de 11,5 millones a 250.000 euros. "En ninguno de los dos casos han ejecutado ni un euro en más de dos años de gobierno”.