Els Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025 es presenten a Barcelona
La llibreria Laie va acollir una trobada amb els guardonats Miquel Berga i Eduard Marco
Les obres ja estan en les llibreries, i l'acte de lliurament serà divendres 21 en el Teatre Serrano
Josep Camacho
La regidora de Cultura i de l’IMAB de Gandia, Balbina Sendra, acompanyada pel director de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), Toni Ordiñana, presentaren els Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025 en un acte celebrat en la llibreria Laie de Barcelona, i organitzat per Editorial 62 del Grup Planeta, editora dels guardons.
Durant la trobada amb la premsa hi van ser presents Miquel Berga i Eduard Marco, guanyadors dels Premis Literaris. L'acte de lliurament serà el proper divendres 21 a les 19 hores en el Teatre Serrano, com a cloenda de la Tardor Literària.
Els dos autors compartiren la seua experiència i explicaren el sentit de les seues obres que ja estan publicades i a la venda en les llibreries.
Miquel Berga ha estat guardonat amb el 47é Premi Joanot Martorell de Narrativa per 'Eileen. Retrat d’un matrimoni', on entrellaça l’aventura personal i el compromís polític d’una parella d’escriptors que va viure la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial.
Per la seua banda, Eduard Marco rebrà el 63é Premi Ausiàs March de Poesia per "Colombaire", que gira al voltant d’un doble eix: d’una banda, la malaltia terminal del pare, i de l’altra, l’afició a la colombicultura, que esdevé una forma de vinculació amb el passat, amb la terra i amb la llengua.
Balbina Sendra va comentar que "estos són el fruit d'una aposta continuada per la cultura i la defensa de la nostra llengua, els Premis Literaris Ciutat de Gandia ens consoliden i prestigien com a capital cultural valenciana".
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'abuela' de la comarca de la Safor cumple 108 años
- Otra sentencia entierra el intento de silenciar las campanas de la Colegiata
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- Love of Lesbian celebrará sus 25 años con un concierto en Gandia
- Renfe y Adif no logran restablecer los horarios habituales del tren entre Gandia y València