Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Els Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025 es presenten a Barcelona

La llibreria Laie va acollir una trobada amb els guardonats Miquel Berga i Eduard Marco

Les obres ja estan en les llibreries, i l'acte de lliurament serà divendres 21 en el Teatre Serrano

La regidora amb editors i premiats a Barcelona.

La regidora amb editors i premiats a Barcelona. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

La regidora de Cultura i de l’IMAB de Gandia, Balbina Sendra, acompanyada pel director de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques (IMAB), Toni Ordiñana, presentaren els Premis Literaris Ciutat de Gandia 2025 en un acte celebrat en la llibreria Laie de Barcelona, i organitzat per Editorial 62 del Grup Planeta, editora dels guardons.

Durant la trobada amb la premsa hi van ser presents Miquel Berga i Eduard Marco, guanyadors dels Premis Literaris. L'acte de lliurament serà el proper divendres 21 a les 19 hores en el Teatre Serrano, com a cloenda de la Tardor Literària.

Els dos autors compartiren la seua experiència i explicaren el sentit de les seues obres que ja estan publicades i a la venda en les llibreries.

Miquel Berga ha estat guardonat amb el 47é Premi Joanot Martorell de Narrativa per 'Eileen. Retrat d’un matrimoni', on entrellaça l’aventura personal i el compromís polític d’una parella d’escriptors que va viure la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial.

Presentació en la llibreria.

Presentació en la llibreria. / Levante-EMV

Per la seua banda, Eduard Marco rebrà el 63é Premi Ausiàs March de Poesia per "Colombaire", que gira al voltant d’un doble eix: d’una banda, la malaltia terminal del pare, i de l’altra, l’afició a la colombicultura, que esdevé una forma de vinculació amb el passat, amb la terra i amb la llengua.

Balbina Sendra va comentar que "estos són el fruit d'una aposta continuada per la cultura i la defensa de la nostra llengua, els Premis Literaris Ciutat de Gandia ens consoliden i prestigien com a capital cultural valenciana".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents