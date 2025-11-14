Nuevo intento para solucionar el histórico conflicto de la Mitja Galta de Oliva

Alrededor de cuarenta viviendas de la playa de la Mitja Galta de Oliva, la primera que se urbanizó desde principios del siglo pasado, siguen estando en suelo de dominio público marítimo terrestre a pesar de que una modificación de la Ley de Costas aprobada en 2013 las sacaba de este estatus jurídico.

Estar en dominio público limita los derechos de la propiedad y, además, obliga a solicitar autorizaciones a la Demarcación de Costas para llevar a cabo cualquier obra de carácter estructural.

Ni se sabe los años que los propietarios, que siempre han contado con el respaldo unánime del Ayuntamiento de Oliva, llevan luchando para cambiar esa situación, hacer que se cumpla la ley y conseguir el pleno derecho de sus propiedades.

Ante el bloqueo de esta situación y la ausencia de aclaraciones, una representación del PSPV de Oliva, encabezada por los concejales Ana Morell y Kino Calafat, ha logrado un encuentro con la diputada Araceli Portador, también socialista e integrante de la comisión de Transición Ecológica. Los concejales olivenses mostraron a Portador la, a su entender, insólita e injusta situación jurídica de esas viviendas. No solo porque muchas de ellas se construyeron hace décadas, sino también porque, precisamente en ese tramo, la playa está a suficiente distancia y con un paseo de hormigón por medio, de manera que nada hace temer por la estabilidad de las viviendas.

Después de la reunión en Madrid, Ana Morell ha señalado a este periódico que la diputada Araceli Portador se mostró receptiva a promover la orden ministerial que no se ha dictado desde 2013 y que permitiría, por así decirlo, el «traspaso» de las viviendas. Dejarían de estar en suelo de dominio público para quedar, como todos piden, sobre las parcelas privadas.

Ana Morell y Kino Calafat, en la reunión que mantuvieron en el Congreso de los Diputados. / Levante-EMV

«Lo que hemos conseguido es abrir una negociación política que todos deseamos que acabe con este problema», señala Morell, quien explica que la diputada y los otros miembros del Congreso con los que se reunió pudieron ver las imágenes, los planos y el historial de esas viviendas. Araceli Portador incluso se mostró interesada en acudir a Oliva y comprobar en primera persona la situación antes de elevar el informe que abriría el proceso que los propietarios desean ver culminado cuanto antes.

Las cerca de cuarenta viviendas se encuentran construidas en el espacio comprendido por las instalaciones del Club Náutico de Oliva, el paseo de Alfons el Magnànim, la avenida de la Mediterránea y la calle de Piles.

«Solo conociendo la realidad de la playa de la Mitja Galta se puede entender lo incoherente que es mantener la afectación de la línea marítimo terrestre bajo esas viviendas», señala Morell, quien recuerda que en esa franja costera no se está produciendo un avance del mar, sino más bien al contrario, gracias a la proximidad del puerto deportivo y a un espigón que se instaló hace décadas. Tanto es así que en algunas ocasiones se ha aprovechado ese punto para sacar arena dirigida a regenerar otras playas que están en evidente regresión.