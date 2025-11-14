Oliva invierte 354.935,35 € de fondos propios en reformar los vestuarios de la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Oliva ha iniciado el proceso de licitación para la esperada y necesaria reforma integral de los vestuarios de la Piscina Cubierta Municipal, que finalmente se llevará a cabo gracias a una inversión municipal íntegra de 354.935,35 € (IVA incluido).

Se trata de una obra de gran envergadura, diseñada con el objetivo de dar respuesta a todas las carencias que arrastraba la instalación desde hace décadas y garantizar que, una vez ejecutada, no quede ningún elemento pendiente de renovar o adaptar.

El consistorio ha querido asegurarse de que el proyecto fuera completo, riguroso y resolviera todas las necesidades detectadas, por lo que se ha trabajado con detenimiento hasta cerrar un proyecto ambicioso y transversal.

La reforma contempla mejoras muy significativas que incrementarán la accesibilidad, el confort de los usuarios y la seguridad. Además, el proyecto refuerza la eficiencia energética del espacio, un aspecto esencial para el correcto funcionamiento de una instalación de uso continuo como la piscina municipal.

Las mejoras contempladas en los criterios objetivos del proceso de licitación incluyen una barandilla de protección, nuevos muebles de oficina para la gestión del espacio, fregadora manual profesional y trabajos de pintura y renovación de acabados.

Una imagen del interior de la instalación / Ajuntament d'Oliva

Desde hace años, usuarios y trabajadores del servicio habían manifestado la necesidad urgente de renovar unos vestuarios envejecidos e insuficientes. Esta actuación no sólo dará respuesta a esta reivindicación histórica, sino que situará la instalación al nivel que merece la ciudadanía.

El Ayuntamiento subraya que la demora en la ejecución de este proyecto responde únicamente a que la corporación ha apostado por una actuación completa, bien planificada y sin piezas a medias, después de mucho tiempo sin ninguna renovación profunda.

Con este proyecto en marcha, el siguiente paso por parte del Gobierno Municipal de Oliva será cerrar la nueva concesión del servicio de la piscina y abordar otra necesidad urgente: la renovación del techo de la piscina, afectado por varias goteras que han ido apareciendo en los últimos meses.

La obra que entra en fase de licitación está totalmente financiada con fondos municipales, demostrando el compromiso del Ayuntamiento de Oliva por mantener y mejorar los servicios públicos esenciales, invirtiendo directamente en el bienestar de la ciudadanía.

Joan Mascarell, concejal de Deportes, comenta que "nuestro objetivo es claro: mejorar y mantener en las mejores condiciones todas las instalaciones deportivas municipales. Esta obra en los vestuarios de la piscina cubierta es una actuación imprescindible y muy esperada, que responde a una demanda histórica de los usuarios y de la misma empresa que gestiona el servicio. Hemos trabajado para que el proyecto sea completo, útil y adaptado"