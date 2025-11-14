La Policía Local de Gandia regula el tráfico... de los jabalíes

Situación rocambolesca la que se produjo ayer jueves a última hora de la tarde en Gandia, en la avenida de Blasco Ibáñez. En plena hora punta, cuando numerosos vehículos se desplazan por este eje neurálgico por la salida del trabajo o hacia las zonas comerciales, varios jabalíes hicieron acto de presencia y se apostaron en la rotonda que enlaza con la avenida del Grau, junto a l'Alqueria Laborde.

Esto obligó a la Policía Local a regular el tráfico y a detener a algunos vehículos hasta que los animales se esfumaron por el CAI de Cáritas camino del río Serpis. Al lugar también acudió una patrulla de la Policía Nacional.

No es la primera vez que en este mismo punto se avistan jabalíes. A principios de noviembre también hubo un altercado similar que también obligó a actuar a la Policía Local. Los jabalíes usan el cauce seco del río Serpis como una verdadera autopista para desplazarse por la comarca.

Jabalíes en la misma rotonda el pasado 9 de noviembre. / Levante-EMV

El PP presentará una moción al próximo pleno en la que pide al Gobierno local un plan municipal de prevención ante la plaga de jabalíes en el entorno urbano.

Desde el Gobierno local responden que es una competencia de la Generalitat, pero a pesar de ello el ayuntamiento invertirá 85.000 euros de fondos propios en un contrato de dos años para este fin. Además, mantiene un convenio con la Real Asociación de Caza y Tiro Mondúver, dotado con 10.000 euros, para seguir actuando en las zonas más afectadas.