Proinbeni recibe al Huesca con la lección bien aprendida tras el tropiezo en Mataró

Luis Ferrando es el primer capitán, base y director de juego en cancha de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia. El jugador reflexiona sobre el conjunto de Segunda FEB en este arranque de temporada.

En primer lugar, Ferrando destaca sobre la derrota en Mataró, primera de la Liga, que "no tuvimos la energía necesaria para cerrar un partido que teníamos controlado, esa energía que sí hemos demostrado en casa. Además, Mataró supo presionarnos hasta el final con el factor cancha a favor para sacarnos del partido. Nosotros quisimos mantener nuestra ventaja, pero ellos no nos dejaron".

Considera el base valenciano que "vernos con tanta ventaja al final del último cuarto igual nos hizo confiarnos demasiado. Cometimos un par de pérdidas y, en definitiva, no estuvimos en nuestra línea habitual de juego coral, en el que todos aportamos".

"Por supuesto que hemos aprendido de lo ocurrido en Mataró", asegura el jugador, añadiendo que "técnicos y jugadores hablamos después del partido y también esta semana porque lo que queremos todos es que no destaquen las individualidades, sino el bien de todo el equipo".

Del global de la temporada, Ferrando confiesa que "es para sentirse satisfechos. A mí me dicen de estar cómo estamos a estas alturas de campeonato y firmo donde sea. La derrota en Mataró nos fastidia porque es un partido que debíamos haber ganado, pero no hay que rasgarse las vestiduras. Tenemos cinco victorias y solo una derrota. No hay más que recordar que el año pasado acabamos la primera vuelta con cuatro triunfos y nueve derrotas".

Lobe Huesca La Magia es el próximo rival de Proinbeni. El partido de la séptima jornada se juega a las 19 horas de este sábado en el Pabellón Municipal de Gandia.

Los oscences, claros aspirantes a pelear por el ascenso, llegan a la capital de la Safor tras perder en su cancha ante Molina, que aún no había ganado en la Liga. "En esta categoría puede pasar cualquier cosa", manifiesta Ferrando, quien lanza un mensaje: "Pido a la afición que siga acudiendo al pabellón y que nos anime porque nos ayuda mucho".