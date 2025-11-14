Quique Llopis se somete a un programa de ejercicio para disminuir el riesgo de lesiones

La temporada de entrenamientos avanza para Quique Llopis Doménech desde que empezara el pasado 7 de octubre. El atleta Top 4 del mundo en 60 y 110 metros vallas se prepara sobre el césped artificial del campo de rugby y del estadio Guillermo Olagüe de Gandia, hay días que también acude a la pista de atletismo de Oliva y una vez a la semana pisa el tartán del Palacio Luis Puig de Valencia.

Llopis comparte la preparación con otros dos especialistas en las vallas, Dani Castilla y Kevin Sánchez, los tres a las órdenes del técnico gandiense, Toni Puig.

Para complementar todo el entrenamiento general dirigido por Toni Puig basado en la velocidad, fuerza, técnica y potencia, Llopis y Castilla se van a someter a un programa de ejercicio terapéutico para prevenir el riesgo de lesiones. Eso será en el Centro Profesional de Salud y Deporte Ofisport de Beniarjó con los cuidados del fisioterapeuta, Natxo Benítez.

El mismo Benítez explica que "lo que vamos a hacer son sesiones específicas e individuales para trabajar algunas disfunciones del movimiento, del control motor y de la postura que tienen relación en la incidencia lesional de un vallista".

El especialista en la materia añade que "a partir de generar un perfil individual de riesgo lesional, realizaremos ejercicios terapéuticos para reducir la posible aparición de ciertas dolencias que alteran su rendimiento".

Los atletas trabajarán con este programa, teniendo en cuenta la complejidad, variabilidad y adaptabilidad de cada uno de ellos. Será los viernes con pesas, gomas y mancuernas.