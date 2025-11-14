Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato

La alcaldesa de Tavernes de la Valldigna, Lara Romero, ha anunciado la celebración en la localidad de un nuevo festival de música "de gran formato", que se celebrará en la playa, aunque falta por definir las fechas y los artistas que actuarán.

El consistorio ha cerrado un acuerdo con la empresa Black Lotus, la misma que organiza el Pirata Beach Fest de Gandia, especializada en la gestión de festivales y eventos culturales de proyección internacional. La confirmación se produce tras varios meses de contactos y estudios técnicos y económicos.

El objetivo es volver a situar la playa de Tavernes en el mapa de los grandes eventos mediterráneos con la idea de reactivar la economía local, diversificar la oferta turística y consolidar Tavernes como referente en eventos culturales.

Los comercios, el sector de la hostelería y las empresas de servicios han trasladado en los últimos meses al Ayuntamiento de Tavernes sus inquietudes y también su interés en volver a vivir el impacto económico que tuvieron festivales como el Mediterránea o el Iboga en ediciones anteriores, o como actualmente tiene el Festivern, que cada fin de año tiene como sede a la localidad de la Valldigna. Tavernes también cuenta con el festival Del Poble Fest, que este año se ha celebrado con gran éxito durante las fiestas patronales.

El Festivern que se celebra cada fin de año en Tavernes es un rotundo éxito / Festivern

La empresa Black Lotus, representada por Duke Abengozar, ya trabaja con el consistorio vallero en varias opciones dirigidas a garantizar la máxima calidad, una experiencia única para el público y un diseño de recinto que combine seguridad, comodidad y la esencia mediterránea.

La propia alcaldesa destaca que "asumimos el reto de internacionalizar Tavernes y de recuperar una oferta festivalera que generaba economía, prestigio y vida cultural en nuestro municipio. Queremos ofrecer una experiencia que combine la cultura, la música internacional y la esencia del Mediterráneo, y por eso optamos por una ubicación en la playa, un entorno privilegiado que nos diferencia y nos potencia como destino".

Romero subraya que "muchos comercios nos han recordado el efecto positivo que los festivales tenían en ingresos, empleo y visibilidad. Hemos escuchado a nuestras empresas y queremos que 2026 sea el año en el que Tavernes vuelva a situarse en la primera línea cultural y turística de la provincia".

La prioridad del Ayuntamiento de Tavernes, según la primera autoridad municipal, "es asegurar una organización de primer nivel: ofrecer calidad, una buena experiencia y garantizar que el espacio elegido cumpla todos los requisitos para ofrecer nuestra mejor versión como municipio. La playa de Tavernes tiene un potencial extraordinario y queremos aprovecharlo con responsabilidad y visión de futuro".

Aunque todavía no se han desvelado las fechas del evento, ni la nómina de artistas que actuarán ni los detalles concretos, el acuerdo abre la puerta a nuevas propuestas musicales y culturales que combinarán talento internacional con la identidad mediterránea.

Entre las opciones planteadas figuran formatos innovadores, festivales temáticos y experiencias que integran música, gastronomía y actividades vinculadas al estilo de vida valenciano.