Tavernes de la Valldigna y la Universitat de València impulsan la I Universitat de Primavera

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna ha llegado a un acuerdo con la Universitat de València (UV) para impulsar la Universitat de Primavera. La primera edición es posible, después de meses de negociaciones entre las partes y se celebrará en la localidad en abril de 2026.

La iniciativa nace con el objetivo de convertir Tavernes en un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, en el que los ejes temáticos girarán en torno a la lengua, la historia y la cultura de la Valldigna, poniendo en valor el patrimonio y la identidad colectiva.

Las universidades estacionales de la UV son iniciativas abiertas al público que persiguen proyectar el potencial de la comunidad investigadora sobre su espacio geográfico más cercano, fomentar la presencia y la implicación de la Universitat de Valencia en las comarcas valencianas y transferir formación, investigación y conocimiento más allá de las aulas universitarias

La alcaldesa, Lara Romero, subraya que "la puesta en marcha de la I Universitat de Primavera es una magnífica noticia para Tavernes y supone un paso adelante en nuestra apuesta por una cultura viva, arraigada y abierta al conocimiento que reforzará el papel de la ciudad como punto de encuentro y proyección de nuestro patrimonio e identidad colectiva".

Una reunión de trabajo entre universitat y ayuntamiento / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Romero añade que este acuerdo es fruto de meses de trabajo y supone un beneficio para todas las partes implicadas, puesto que Tavernes y la comunidad educativa "tendrán la oportunidad de disfrutar de un programa de primer nivel, con ponencias y actividades que pondrán en valor nuestra lengua, historia y cultura. Estamos muy ilusionados con esta colaboración y convencidos de que será sólo el principio de muchas iniciativas conjuntas, finaliza la alcaldesa.

Por su parte, el gerente de la Universitat de València, Juan Vicente Climent, explica que "estos programas de universidades estacionales llegan a varios municipios de la provincia de Valencia y cada año se organizan encuentros sobre temas específicos que son interesantes para el territorio y que consta de conferencias, mesas redondas, exposiciones y otras actividades con varios días de duración".

Climent destaca la importancia de la llegada de este programa a la localidad, ya que "Tavernes es una ciudad importante y la capital natural del Valldigna. Es una tierra rica en patrimonio, cultura, turismo y conocimiento, además de una ciudad inquieta por encontrar un futuro mejor y sin duda, la universidad estacional, en este caso, la Universitat de Primavera, será un beneficio mutuo para".

En los próximos meses se harán públicos todos los detalles sobre las ponencias, fecha concreta y programa completo de actividades, que contarán con la participación de profesorado universitario, investigadores y especialistas en la historia y la cultura de nuestro territorio.