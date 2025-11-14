La UD Oliva, el Villalonga CF y la UD Portuarios Disarp, a prolongar su racha victoriosa

La UD Oliva, el Villalonga CF y la UD Portuarios Disarp son los tres equipos más en forma en la Liga en Segunda FFCV. Los olivenses son líderes invictos, los "lloberos" marchan segundos también sin conocer la derrota, mientras que los del Grau acumulan tres victorias consecutivas.

La UD Oliva juega en Els Xops ante el Daimús CF a las 17.15 horas de este sábado; también el sábado juega el Portuarios Disarp en casa ante el Real de Gandia CF (17 horas) y el Villalonga CF debe visitar al Orba CF el domingo a las 11 horas.

En la 9ª jornada del campeonato también están programados los emparejamientos: CF Cullera vs UE Benifairó; CF Miramar vs CEF El Verger; Gorgos CF vs UD Beniopa; CE Ròtova vs Safor CF Gandia y UD Algonet vs CF Bellreguard.