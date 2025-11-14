La UE Tavernes espera hacer los deberes ante un CF Promeses Sueca que es el penúltimo clasificado

A las 17 horas de este sábado está previsto en el Municipal d'Esports el partido entre la UE Tavernes y el CF Promeses Sueca, correspondiente a la décima jornada de la Lliga Autonómica.

El equipo de la Valldigna, segundo clasificado invicto, recibe a un rival recién ascendido, con un solo partido ganado, dos empates y seis derrotas, penúltimo clasificado, en el que, por cierto, milita el vallero Álex Espí.

Un encuentro teóricamente asequible, como el de la pasada semana, pero que se complica si, desde el primer minuto, no haces los deberes en cuanto a intensidad, concentración y capacidad ofensiva.

El entrenador vallero, "Tomaca" ha advertido a sus jugadores durante la semana que no pueden ni deben relajarse ante ningún rival, aleccionando también a sus futbolistas sobre la falta de continuidad y contundencia en el último encuentro liguero.

Se recupera al central Palomares, pero serán baja por sanción y lesión Artur, Kyle y Aarón, tres jugadores importantes dentro del equipo.