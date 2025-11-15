El patrimonio inmaterial valenciano se da cita en Gandia

Levante-EMV

Distintos escenarios del centro de la ciudad de Gandia se han convertido este sábado en una singular muestra de representaciones culturales de la Comunitat Valenciana. "Muixerangues", danzas tradicionales, actuaciones musicales, toques manuales de campanas y, sobre todo, una reivindicación de elementos que, por un motivo u otro, han sido declarados en los últimos años Bien Cultural Inmaterial. Expresiones, por lo tanto, que merecen preservarse para el futuro.

Las primeras Jornades de Béns Immaterials del País Valencià, organizadas por el departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Gandia, arrancó este viernes con un encuentro y mesa redonda con la participación de Toni Colomina, especialista en la fiesta de las Fallas, José Enrique Aguilar, presidente del Tribunal de les Aigües de València, y Guillem Monferrer, técnico de Turismo del Ayuntamiento de Vilafranca, que expuso sus conocimientos sobre el arte de la piedra seca, una arquitectura que hunde sus raíces en los albores de la humanidad y que se ha extendido durante siglos por la Comunitat Valenciana.

Pero ha sido este sábado cuando el encuentro ha salido realmente a la calle. Este mediodía ha tenido lugar en la plaza Major y el Palau Ducal dels Borja una muestra de "muixerangues" que ha concentrado a numerosos espectadores. Las "colles" de la Mare de Déu de la Salut d'Algemesí ha actuado en Gandia por primera vez en la historia, y junto a ella han estado las muixerangues de la Safor, de Xàtiva y de la Marina Alta. Bella ha sido la estampa de varias torres humanas simultáneas que se han levantado ante la fachada del Ayuntamiento de Gandia. Posteriormente, se ha visto una imagen parecida e igualmente aplaudida por el público en el Patio de Armas del Palau Ducal.

La plaza Major de Gandia, durante una de las actuaciones. / Josep Lluís Rufat

Tras el paréntesis del mediodía, las jornadas de bienes inmateriales van a seguir en la plaza de Sant Josep. Allí está previsto que, a partir de las 18 horas, un grupo de "campaners" procedan a exhibirse con el toque manual de las campanas de la iglesia de Sant Josep. Ese espacio se ha considerado el más apropiado de la ciudad para escuchar la "melodía", si así puede calificarse, del repique de campanas de diverso tamaño y tonalidad. El toque de campanas han sido, durante siglos, un elemento que no solo marcaba la vida social y religiosa, sino también el anuncio de fiestas o de desgracias, de ahí que en distintos municipios se disponga de cadencias que solo "entienden" los locales. En su conjunto, ese mensaje, y la forma de transmitirlos desde los campanarios, constituye ese bien inmaterial que también es necesario preservar.

Al término del toque de campanas en Sant Josep, previsto para las 18.30, será el momento de la Rondalla Agredolç, que actuará con diversas danzas tradicionales valencianas en la plaza del Prado. Y allí mismo, a las 20.30 horas, concluirán estas Jornades de Béns Immaterials del País Valencià con la actuación de Pep Gimeno, 'Botifarra', que presentará su último y exitoso trabajo, "Ja ve l'aire". El cantaor de Xàtiva ha logrado transmitir durante años la antigua esencia musical valenciana y, aún más importante, su labor etnológica ha conseguido recuperar y evitar que se pierdan muchas melodías y letras de canciones de innumerables municipios.

La concejala de Patrimonio de Gandia, Alícia Izquierdo, ha señalado que esta primera edición del patrimonio inmaterial valenciano ha nacido "con la voluntad de valorar aspectos de la identidad colectiva y de promover su preservación, transmisión y reconocimiento social" de los mismos, y ha recordado que se trata de "expresiones vivas del pueblo valenciano".

“Hay que destacar el carácter pionero de las jornadas y la importancia de reflexionar sobre todo aquello que forma parte de nuestro legado cultural vivo. Esas expresiones hablan de cultura, pero también de memoria, de identidad y de futuro", indica la concejala.

Con estas jornadas, Gandia, que fue declarada en su día primera Capital Cultural Valenciana, busca consolidarse como una ciudad líder en la difusión y la protección del patrimonio cultural valenciano.