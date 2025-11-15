Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia

El paseo del puerto de Gandia ha acogido este sábado a mediodía, por primera vez, una Jura de Bandera para personal civil, organizada por la Comandancia Militar de València y Castelló. En total, entre los jurandos, que fueron 250, así como familiares, autoridades y los efectivos de la parada militar, hubo un millar de personas en el recinto que se acotó para la ocasión, además de numeroso público apostado en las vallas.

El evento, en una mañana soleada y cálida junto a la dársena portuaria, contó con numerosos soldados y guardias. Bajo un estricto protocolo los jurandos y autoridades civiles y militares se colocaron a un lado de la explanada, los militares en frente, y en el centro las banderas, que hicieron su entrada con los acordes del himno nacional. También se montó una grada para los invitados.

Algunos de los civiles en el evento, este mediodía en el paseo del puerto de Gandia. / Josep Camacho

Para agilizar el acto los jurandos se distribuyeron en dos grupos, y hubo sendas banderas de España por las que desfilaron. Una fue la perteneciente al Regimiento de Defensa NBQ València número 1, del Ejército de Tierra,y otra la asignada a la 6ª Zona de la Guardia Civil. El regimiento, con guarnición en Paterna, participó en misiones internacionales en Líbano, en la Operación Balmis, durante la pandemia, así como en la dana de hace un año.

Antes del evento los militares explicaron a los nuevos jurandos que debían permanecer de pie durante la ceremonia, excepto las personas mayores, y en el momento de la jura o promesa hacer, como gesto simbólico, una leve inclinación de cabeza, pero sin llegar a agarrarla ni besarla.

Sobre las 11 horas llegó la comitiva municipal encabezada por el alcalde, José Manuel Prieto. Los concejales de Gandia que juraron o prometieron bandera fueron Lydia Morant, Jesús Naveiro, Adrián Vila, Maribel Codina, Silvia Riera, Guillermo Barber, David Ronda, Mari Carmen Vidal, Rosabel Borull y José Manuel Millet.

El acto estuvo amenizado por la Unidad de Música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad de València, dirigida por el comandante Armando Bernabéu, que ya el pasado 18 de octubre ofreció un recital en el Teatre Serrano junto a la UAM Sant Francesc de Borja como aperitivo. Hubo cuatro soldados vestidos de época como los voluntarios valencianos de la Guerra de la Independencia de 1808.

El alcalde, concejales y militares se saludan antes de empezar el evento. / Josep Camacho

Tras la jura tomó la palabra el comandante militar de València y Castelló José Manuel Roy, quien en primer lugar agradeció al Ayuntamiento de Gandia "haber hecho posible este acto fuera de nuestros acuartelamientos". Señaló que "jurar la bandera y el compromiso con nuestra patria común, España, no son ni debe ser algo exclusivo de las Fuerzas Armadas".

A los jurandos les comentó que este hecho "les honra y engrandece como españoles, y los militares nos sentimos muy orgullosos" y a los presentes apuntó que "a España se sirve desde diversas posiciones, todos somos necesarios".

La segunda parte de la ceremonia castrense fue un Homenaje a los Caídos, que por expreso deseo de los organizadores también sirvió como recuerdo a las víctimas de la dana. Sonó el toque de oración y la canción "La muerte no es el final".

Homenaje a los Caídos. / Josep Camacho

El comandante y los jurandos más joven y más veterano depositaron una corona de laurel en un monolito que se ubicó en la explanada para la ocasión. Se guardó un respetuoso minuto de silencio que rompió una salva de honor. Tras ello, se retiraron las unidades militares y las respectivas banderas y el acto se dio por finalizado.

Los únicos requisitos para jurar la bandera eran ser español, tener más de 18 años y no haberlo hecho en los últimos 25 años. Entre los repetidores lo más habitual eran hombres que en su día hicieron el servicio militar obligatorio.

Un grupo de "repetidores" de la jura de bandera. / Josep Camacho

Es el caso de un grupo con el que habló este periódico. Francisco Javier Folgado, llegado de Alzira, la juró en 1989 en la mili; Toni Mata, de Alzira, lo hizo en 1995 en el Ferrol, en Infantería de Marina, y se apuntó "por la nostalgia de los nueve meses de mili"; Vicente Climent, de Bellreguard, lo hizo en 1993 en Bétera; Eusebio, natural de Linares pero residente en Dénia, la juró en 1990 en Ceuta e Higinio Peñas, segoviano pero residente en Gandia hace más de 30 años, era el más veterano del grupo, ya que la juró en la mili hace 54 años en León.