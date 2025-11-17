El Atlético Club Gandia Gandia sube al podio en el Nacional júnior con Mario Corado

El levantador del AC Gandia, Mario Corado, firma una destacada actuación en el Campeonato de España de Halterofilia la categoría júnior, disputado en Zarautz, donde logra la medalla de plata en la modalidad de Dos Tiempos y el bronce en el Total Olímpico. Corado consiguió levantar 111 kg en arrancada y 136 kg en dos tiempos, completando un total de cinco intentos válidos.

Más allá de su actuación individual, Corado tuvo además un papel determinante en el subcampeonato de España conseguido por la Selección de la Comunitat Valenciana, contribuyendo de forma decisiva al resultado final del combinado autonómico.

El haltera gandiense con el presidente de la FHCV, José Andrés Ibáñez / AC Gandia

El deportista continúa consolidándose como una de las referencias emergentes de la halterofilia valenciana, mostrando un crecimiento sostenido y una competitividad que lo sitúan entre los levantadores destacados de su categoría a nivel nacional.

La cantera del club sigue dando grandes frutos y este éxito de Mario se une al de Yuna López y Javier Zambrano que hace apenas dos meses fueron campeones de España sub15.