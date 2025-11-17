El CF Gandia cierra su peor semana de la temporada con tres derrotas seguidas

El CF Gandia no anda fino. Ha cerrado su peor semana desde que arrancó la temporada con tres derrotas consecutivas, dos en la Liga de Primera FFCV y otra en La Nostra Copa, que le ha costado su eliminación.

Este pasado sábado ha sufrido un nuevo revés liguero en la localidad ribereña de Real tras caer 1-0 ante la UE Vall dels Alcalans en un encuentro en el que los gandienses generaron muchísimo, pero no estuvieron acertados de cara a portería. El rival se adelantó desde el punto de penalti y, pese a insistir hasta el final, los de Alberto Gregori no lograron remontar.

En esta novena jornada del campeonato, el CE la Font d'en Carròs ha vuelto a perder en casa, en esta ocasión por 0-2 frente al filial del Torrent CF. El único que ha puntuado este fin de semana es el CF Simat gracias a su empate, 1-1, en el feudo del CDSB Ontinyent.

Tanto el CE la Font como el CF Simat también afrontaban estos compromisos tras ser eliminados de la Nostra Copa el pasado miércoles.