El Chef Amadeo Gandia Billar Club sigue líder en la División de Honor Nacional

El Chef Amadeo Gandia Billar Club suma una victoria de prestigio por 2-6 ante el Paiporta. El equipo gandiense de División de Honor Nacional continúa imparable. En una visita siempre complicada, los de la Safor sacan adelante un encuentro de enorme exigencia con una madurez competitiva propia de un líder consolidado. Con esta victoria, el equipo suma tres puntos más y se mantiene al frente de la clasificación con autoridad. La próxima jornada promete emociones fuertes: duelo directo ante el C.B. Móstoles, segundo clasificado.

El Gandia de 1ª Nacional / Gandia Billar Club

En la Liga Nacional de 1ª División, empate con valor: 4-4 en casa del Palma de Mallorca B, un rival siempre competitivo en su feudo. Las partidas fueron un intercambio constante de calidad, táctica y tensión, con alternativas en el marcador hasta los instantes finales. El 4-4 final representa un punto de mérito en una salida complicada y mantiene al equipo enganchado a los puestos altos de la tabla.

Los jugadores de 1ª Autonómica del Chef Amadeo Gandia Billar Club / Gandia Billar Club

En la Liga Autonómica de 1ª, el Chef Amadeo Gandia se exhibe en casa: victoria por 8-0 ante el Dénia. El equipo autonómico firma una actuación brillante. Desde los primeros compases, los jugadores mostraron un control absoluto de las partidas, imponiendo un ritmo firme y un juego preciso que se tradujo en el contundente resultado. Más allá del marcador, la jornada dejó clara la progresión del grupo, que atraviesa un momento de confianza y cohesión.