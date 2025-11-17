¿Por qué no se convoca la comisión de la planta de biomasa de Gandia?

La comisión política y técnica que deberá determinar dónde se ubica la planta de biomasa anunciada por el Ayuntamiento de Gandia, inicialmente en Marxuquera, sigue sin arrancar. Según la presidenta de la Junta de Distrito de Marxuquera, Liduvina Gil, porque falta determinar el miembro que designarán las universidades implantadas en Gandia. El lugar para construir esa instalación ha quedado en el aire debido a las protestas de vecinos de Marxuquera.

La situación de parálisis ha vuelto a ser denunciada por el portavoz del PP, Víctor Soler, quien ha criticado al Gobierno local «ante la falta de avances para reubicar la planta de Marxuquera». En opinión del líder del PP, esta situación «pone en serio riesgo la subvención de 200.000 euros otorgada por la Generalitat para la construcción de la instalación», y considera que «el Gobierno de Prieto demuestra una absoluta negligencia en este asunto».

El PP advierte que «está en juego la pérdida de una subvención esencial para el proyecto», y recuerda que la comisión política y técnica se anunció el pasado mes de julio.

Soler concluye exigiendo que la comisión se convoque «con carácter de urgencia» para evitar la pérdida de la ayuda autonómica y advierte a Prieto que «no critique a la Generalitat cuando es su inacción lo que deja escapar subvenciones».