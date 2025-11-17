El CR Inter Alpesa A triunfa contra el XV Murcia y el segundo equipo pierde en Montcada

El CR Inter Alpesa A triunfa en el Camp Juan Palomares de Cullera ante el CV Murcia, segundo y tercer clasificado de 1ª Territorial, en un partido que se preveía complicado y así fue. Los locales ensayaron en el minuto 4 con una gran jugada de delantera en la que Héctor Chonet culminaba en una esquina. La delantera del Inter Alpesa A se mostraba superior.

El equipo visitante enturbió un partido en el que placaron alto, hicieron placajes retardados, lo que les ocasionó que el colegiado les enseñará tarjeta amarilla a algunos jugadores, y alguna roja por dos amarillas.

En el minuto 32, Luis Gustavo Aguirre volvía a ensayar para los locales y transformaba el ensayo Eduard Calatayud, llegando al descanso con un resultado de 12 a 0. En la segunda parte, siguió el guión como en la primera, se jugó casi todo el partido en campo del XV Murcia. En el minuto 44, de nuevo Luis Gustavo Aguirre volvía a ensayar para los locales. En el 61, era Toni Salom y en el 75 Víctor Sieres, los que ensayaban.

Al final, quedaba un resultado de 27 a 0 y un gran partido de todo el equipo que se vació para sacar ese resultado.

El próximo será en el campo del CAU Valencia Energing.

El CR Inter Alpesa B cayó sn su visita al UER Edetrans/ Montcada por 43 a 10. Los valleros acudían plagados de bajas. El equipo local fue superior en todo momento.

En la próxima jornada, los hombres de Tomás Pardo visitarán al Akra Bárbara B, en otro partido que a priori se ve complicado.