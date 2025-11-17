El CV Gandia salda con una decena de victorias una nueva jornada liguera
Los tres equipos juveniles triunfan en sus respectivos compromisos
Una decena de triunfos. Este es el saldo positivo de resultados conseguidos los equipos del Club Voleibol Gandia durante el fin de semana de competición.
En la categoría infantil, el equipo gandiense de 1ª División A, disputó doble jornada. El viernes se impuso al Sedaví por un contundente 0-3, mientras que el sábado protagonizaron un auténtico partidazo ante Xàtiva, cayendo por un ajustado 2-3. El de 1ª B cayó por 3-1 frente al CV Altamira; el de 2ª, el CV Gandimpress, perdió 0-3 ante el líder CV Finestrat, y en chicos, el de 1ª ganó 0-3 al Castellón y el Infantil Zonal sumó una victoria 3-1 frente al CV Benidorm.
En cadetes, el femenino de 1ª Autonómica, CV Furgo Gandia perdió 3-0 ante el CV Xàtiva. El femenino Zonal A consiguió la victoria por 1-3 frente al CV Altea y el Zonal C cayó por 1-3 ante el CV Real. En categoría masculina, el masculino de Primera perdió 0-3 contra el CV Elche, pero en su segundo compromiso de la semana se impuso con un sólido 0-3 al CV Picassent. El Zonal también logró sumar tres puntos al vencer 1-3 al CV Quart.
Los juveniles ganaron todos: el de chicas de Primera por 3-1 al CV Altamira, el conjunto de Tercera División también femenino por 0-3 al CV Algemesí y el masculino se impuso 0-3 al CV Picassent.
En seniors, derrota del senior masculino de Primera División Nacional por 0-3 ante el CV Elche; el femenino de Primera Autonómica obtuvo una importante victoria por 1-3 frente al CV Daya Nueva, las segundas de la tabla, colocándose con estos puntos como terceras. El CV Gandia quiere agradecer públicamente al Ayuntamiento de El Real de Gandia por ceder la pista para jugar dicho encuentro.
También en seniors, el masculino de Segunda perdió 3-0 contra el CV Cid Campeador y el senior femenino de Segunda cedió por 1-3 frente al CV Torrent.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia