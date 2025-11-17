El CV Gandia salda con una decena de victorias una nueva jornada liguera

Una decena de triunfos. Este es el saldo positivo de resultados conseguidos los equipos del Club Voleibol Gandia durante el fin de semana de competición.

En la categoría infantil, el equipo gandiense de 1ª División A, disputó doble jornada. El viernes se impuso al Sedaví por un contundente 0-3, mientras que el sábado protagonizaron un auténtico partidazo ante Xàtiva, cayendo por un ajustado 2-3. El de 1ª B cayó por 3-1 frente al CV Altamira; el de 2ª, el CV Gandimpress, perdió 0-3 ante el líder CV Finestrat, y en chicos, el de 1ª ganó 0-3 al Castellón y el Infantil Zonal sumó una victoria 3-1 frente al CV Benidorm.

En cadetes, el femenino de 1ª Autonómica, CV Furgo Gandia perdió 3-0 ante el CV Xàtiva. El femenino Zonal A consiguió la victoria por 1-3 frente al CV Altea y el Zonal C cayó por 1-3 ante el CV Real. En categoría masculina, el masculino de Primera perdió 0-3 contra el CV Elche, pero en su segundo compromiso de la semana se impuso con un sólido 0-3 al CV Picassent. El Zonal también logró sumar tres puntos al vencer 1-3 al CV Quart.

Los juveniles ganaron todos: el de chicas de Primera por 3-1 al CV Altamira, el conjunto de Tercera División también femenino por 0-3 al CV Algemesí y el masculino se impuso 0-3 al CV Picassent.

En seniors, derrota del senior masculino de Primera División Nacional por 0-3 ante el CV Elche; el femenino de Primera Autonómica obtuvo una importante victoria por 1-3 frente al CV Daya Nueva, las segundas de la tabla, colocándose con estos puntos como terceras. El CV Gandia quiere agradecer públicamente al Ayuntamiento de El Real de Gandia por ceder la pista para jugar dicho encuentro.

También en seniors, el masculino de Segunda perdió 3-0 contra el CV Cid Campeador y el senior femenino de Segunda cedió por 1-3 frente al CV Torrent.