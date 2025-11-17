Daimús i Potries acolliran la XXII Nit d'Escola Valenciana
L'acte serà este dissabte i reconeixerà la trajectòria periodística d'Ivan Esteve, el compromís educatiu de la Confederació Gonzalo Anaya i la tasca cultural de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna
Josep Camacho
Daimús i Potries acolliran este dissabte 22 de novembre la XXII Nit d'Escola Valenciana, la trobada anual organitzada per l'entitat on es donen cita les persones, col·lectius i institucions que treballen que per la normalització de la llengua i que enguany reconeixen la trajectòria periodística d'Ivan Esteve, el compromís educatiu de la Confederació Gonzalo Anaya i la tasca cultural de la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna.
A la presentació de l'esdeveniment, a Daimús, Guillermina Delgado, vicepresidenta d'Escola Valenciana i membre de la Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, va destacar el valor d'esta cita: "La Nit és sempre un punt de trobada, però també un moment per mirar enrere i reconéixer el camí recorregut. Un espai on celebrar l'esforç col·lectiu i el compromís d'aquelles persones i entitats que fan del valencià una llengua viva".
Així, l'esdeveniment arrancarà a les 18.30 hores a l'Auditori Municipal de Daimús, amb la participació del Grup de Danses de Daimús donant la benvinguda als assistents a esta festa, segons es va desvelar en la roda de premsa celebrada al saló de plens de l'Ajuntament de Daimús.
Dues poblacions que, segons Delgado, "representen perfectament l'esperit de la Nit". Però, no serà l'únic toc musical, i és que la gala de lliurament de premis, conduïda enguany per la periodista Susa Calafat, estarà amenitzada per la música i veu de Diània, amb un recorregut per cançons mítiques del nostre imaginari col·lectiu".
La gala serà l'aperitiu d'una Nit que, després del lliurament de guardons, continuarà amb un sopar al restaurant Molí Canyar de Potries, on es continuarà amb la vetlada amb un un espai per compartir interessos, converses i projectes amb persones compromeses amb la llengua i l'educació.
El guardó a la Trajectòria Individual, enguany serà per al periodista Iván Esteve, per la tasca periodística compromesa amb la llengua i el periodisme de proximitat. Pel que fa a l'Ús Social del Valencià, en esta ocasió el guardó serà per a la Confederació Gonzalo Anaya, per la seua defensa històrica de l'ensenyament públic i en valencià, i pel seu paper fonamental com a altaveu de les famílies dins la comunitat educativa.
Finalment, el guardó Extraordinari s'atorgarà a la Fundació Casal Jaume I Safor-Valldigna per a destacar la tasca del Casal com a espai de dinamització cultural i lingüística al territori i, especialment, de la comarca.
