Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doblete triunfal del Corriol Oliva Tennis Taula en 1ª Autonómica

El equipo de 2ª Nacional también gana este fin de semana

El Corriol Oliva B de 1ª Autonómica és lider invicto

El Corriol Oliva B de 1ª Autonómica és lider invicto / CE Corriol Oliva

Salva Talens

Gandia

El Corriol Oliva Tennis Taula vuelve a la senda de los éxitos, tras las victorias del pasado fin de semana. Dos de ellas en primera autonómica y otra en segunda nacional.

Con el equipo de 1ª Nacional descansando antes de otro importante partido la próxima semana, los de 2ª Nacional se desplazaron el sábado a Alcoi para su enfrentamiento como visitantes ante el mítico CTM Alcoy Taia con el gran Alfredo Gisbert al frente. Solvente victoria de los de la Safor por 2 a 4 con un equipo formado por Miguel Jordá, Enric Malonda y Pau Beneyto, que les consolida en la tercera posición de la tabla.

El equipo olivense de 2ª Nacional, a la derecha, triujnfó en Alcoi

El equipo olivense de 2ª Nacional, a la derecha, triujnfó en Alcoi / CE Corriol Oliva

Pleno de victorias en 1ª autonómica el conseguido por los palistas olivenses. Primero fueron los jugadores del Corriol Oliva A, que el sábado ganaron por un claro 6 a 0 al CD València TM F en la Sala Pierre Guitart con una actuación perfecta de Darshan Cortell, Júlia Malonda y Blai Medina. Con esta victoria se consolidan en la tercera plaza de la clasificación.

Los olivenses A de Primera Autonómica también ganaron

Los olivenses A de Primera Autonómica, de amarillo, también ganaron / CE Corriol Oliva

Ya el domingo por la mañana en Xàbia, sus compañeros del Corriol Oliva B, líderes invictos de la categoría, vencieron a domicilio al Cablea Xàbia por 2 a 4 gracias a Luca Bellero, Zhihao Zhang, Sergi Bertomeu y Hugo Abellán.

Peor suerte corrieron también el sábado en Oliva los debutantes del Corriol Oliva C, que en su partido de segunda autonómica frente al CTT Alzira Camarena perdieron 0 a 6.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents