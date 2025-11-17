Doblete triunfal del Corriol Oliva Tennis Taula en 1ª Autonómica

El Corriol Oliva Tennis Taula vuelve a la senda de los éxitos, tras las victorias del pasado fin de semana. Dos de ellas en primera autonómica y otra en segunda nacional.

Con el equipo de 1ª Nacional descansando antes de otro importante partido la próxima semana, los de 2ª Nacional se desplazaron el sábado a Alcoi para su enfrentamiento como visitantes ante el mítico CTM Alcoy Taia con el gran Alfredo Gisbert al frente. Solvente victoria de los de la Safor por 2 a 4 con un equipo formado por Miguel Jordá, Enric Malonda y Pau Beneyto, que les consolida en la tercera posición de la tabla.

El equipo olivense de 2ª Nacional, a la derecha, triujnfó en Alcoi / CE Corriol Oliva

Pleno de victorias en 1ª autonómica el conseguido por los palistas olivenses. Primero fueron los jugadores del Corriol Oliva A, que el sábado ganaron por un claro 6 a 0 al CD València TM F en la Sala Pierre Guitart con una actuación perfecta de Darshan Cortell, Júlia Malonda y Blai Medina. Con esta victoria se consolidan en la tercera plaza de la clasificación.

Los olivenses A de Primera Autonómica, de amarillo, también ganaron / CE Corriol Oliva

Ya el domingo por la mañana en Xàbia, sus compañeros del Corriol Oliva B, líderes invictos de la categoría, vencieron a domicilio al Cablea Xàbia por 2 a 4 gracias a Luca Bellero, Zhihao Zhang, Sergi Bertomeu y Hugo Abellán.

Peor suerte corrieron también el sábado en Oliva los debutantes del Corriol Oliva C, que en su partido de segunda autonómica frente al CTT Alzira Camarena perdieron 0 a 6.