El feligrés de Simat de la Valldigna que no se olvida de Franco y de José Antonio

En Simat de la Valldigna ha causado cierto revuelo que la misa de este jueves, 20 de noviembre, a las 9 de la mañana, incluya un sufragio por las almas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera, dictador y fundador de Falange Española, respectivamente. El primero, Franco, falleció el 20 de noviembre de 1975, hace ahora 50 años, y el segundo fue fusilado el mismo día en Alicante en 1936.

Se trata de la petición de un feligrés del pueblo que se produce desde hace varios años. Y pagando la tarifa correspondiente, el párroco no puede negarse a incluir estos nombres entre los sufragios de la misa diaria. Este concepto eclesial tiene como finalidad rezar por sus almas, y no se trata de una misa de acción de gracias. De hecho esa misma eucaristía matinal se dedicará a tres difuntos más.

Al joven cura, José Forner, natural de Alzira, que es nuevo en la parroquia y tomó posesión hace un mes, ya le habían advertido de que este hecho podía darse, y efectivamente así ha sucedido. Forner también es párroco de Barx y de Benifairó de la Valldigna.

El cura reconoce que este sufragio haya producido sorpresa entre los vecinos justo este año en que se cumple el 50 aniversario de la muerte del dictador pero señala a este periódico que "no es en absoluto ni un homenaje, nada más lejos de la realidad", y aclara que él simplemente cumple con lo establecido por el derecho canónico.

Desde su defunción las misas en sufragio de Franco se producen todos los años a lo largo y ancho de España, aunque, lógicamente, cada vez van a menos. Este año la familia y la Fundación Francisco Franco también las han convocado en varias ciudades.