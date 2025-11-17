La Generalitat concede 60.724 euros a patrimonio cultural de Gandia

El municipal del Partido Popular de Gandia ha revelado la concesión de nuevas subvenciones de la Generalitat Valenciana que suman un total de 60.724 euros destinados a la mejora, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Gandia. El portavoz popular, Víctor Soler, ha celebrado estas ayudas, calificándolas como “una nueva muestra de la apuesta firme y real del Consell del PP por el patrimonio cultural de Gandia”.

En este caso, ha sido la Dirección General de Patrimonio cultural de la Generalitat mediante resolución del 7 de noviembre de 2025, quien ha concedido 29.914 euros para la mejora, modernización y conservación del Museu Arqueològic de Gandia. Otros 15.899 euros se destinan a la restauración del grupo escultórico de la Trinidad de la Parroquia Nuestra Señora Asunción, la Colegiata de Gandia. Y finalmente se destinan 14.910 euros a la Federació de Falles de Gandia para la mejora y adecuación de las infraestructuras expositivas del Museu Faller.

Víctor Soler y Mar Beltrán, al anunciar las ayudas de la Generalitat al patrimonio de Gandia. / Levante-EMV

La concejala del PP delegada en las áreas Cultura y Patrimonio, Mar Beltrán, ha manifestado su "agradecimiento a la Generalitat" por estas ayudas, subrayando que “destinan recursos a cuidar y conservar nuestro patrimonio, que es uno de nuestros signos de identidad más valiosos y una parte esencial de la historia y la cultura de Gandia”. Beltrán ha recordado que estas subvenciones forman parte de un conjunto más amplio de ayudas solicitadas. “Esto es solo una parte de las subvenciones que hemos pedido y que aún están por resolverse, lo que supone una muestra inequívoca de la colaboración institucional que el Consell del PP mantiene con Gandia y con quienes trabajamos por su patrimonio.”