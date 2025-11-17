La Generalitat concede 60.724 euros a patrimonio cultural de Gandia
Los beneficiarios son la Colegiata, el Museu Arqueològic y las Fallas
La concejala Mar Beltrán señala que son una parte de las subvenciones que se han solicitado
El municipal del Partido Popular de Gandia ha revelado la concesión de nuevas subvenciones de la Generalitat Valenciana que suman un total de 60.724 euros destinados a la mejora, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Gandia. El portavoz popular, Víctor Soler, ha celebrado estas ayudas, calificándolas como “una nueva muestra de la apuesta firme y real del Consell del PP por el patrimonio cultural de Gandia”.
En este caso, ha sido la Dirección General de Patrimonio cultural de la Generalitat mediante resolución del 7 de noviembre de 2025, quien ha concedido 29.914 euros para la mejora, modernización y conservación del Museu Arqueològic de Gandia. Otros 15.899 euros se destinan a la restauración del grupo escultórico de la Trinidad de la Parroquia Nuestra Señora Asunción, la Colegiata de Gandia. Y finalmente se destinan 14.910 euros a la Federació de Falles de Gandia para la mejora y adecuación de las infraestructuras expositivas del Museu Faller.
La concejala del PP delegada en las áreas Cultura y Patrimonio, Mar Beltrán, ha manifestado su "agradecimiento a la Generalitat" por estas ayudas, subrayando que “destinan recursos a cuidar y conservar nuestro patrimonio, que es uno de nuestros signos de identidad más valiosos y una parte esencial de la historia y la cultura de Gandia”. Beltrán ha recordado que estas subvenciones forman parte de un conjunto más amplio de ayudas solicitadas. “Esto es solo una parte de las subvenciones que hemos pedido y que aún están por resolverse, lo que supone una muestra inequívoca de la colaboración institucional que el Consell del PP mantiene con Gandia y con quienes trabajamos por su patrimonio.”
