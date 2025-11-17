Histórica primera victoria del Alpesa Club Bàsquet Tavernes en 1ª Nacional

A la quinta...ha sido la vencida. El Alpesa Club Bàsquet Tavernes hace historia con su primer triunfo como debutante en la Liga Foster's Hollywood de 1ª División Femenina.

El conjunto vallero vence al CBSC Godella por 53-48 en un partido muy complicado porque ambos equipos se encuentran situados en la parte baja de la tabla.

El inicio de partido fue muy igualado. Ninguno de los dos equipos logró dominar el juego, llegándose al descanso con mucha igualdad. Fue en el segundo tiempo cuando el Alpesa CB Tavernes sacó su mejor versión y, con un gran trabajo defensivo y acierto anotador en ataque, acabó por conseguir la máxima diferencia en el electrónico, que permitió llegar al último cuarto con las máximas opciones de poder llevarse el resultado hacia sus intereses.

Tan sólo en unos últimos minutos en los que al equipo vallero le traicionó la precipitación, permitió a las visitantes ir poco a poco acercándose al marcador, pero finalmente se quedó en casa.

Las jugadoras y técnicos festejaron este primer triunfo en la quinta jornada de la Liga con una fiel afición que no paró de animar.