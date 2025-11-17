Reacción de líder de un Proinbeni UpB Gandia que va de menos a más (105-92)

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se resarce de su única derrota liguera en Mataró la pasada semana con otra inapelable victoria, la sexta en siete jornadas, en esta ocasión frente al Lobe Huesca La Magia, (105-92). Los de la Safor recuperan el liderazgo en solitario en el Grupo Este de Segunda FEB.

Un partido, el del pasado sábado en el Pabellón Municipal de Gandia, en el que los locales fueron de menos a más. Tras un mal primer cuarto, (22-33), el cuadro de Alejandro Mesa reaccionó en plan líder y endosó un 32-17 a su rival antes del descanso.

Tras la reanudación, otro parcial casi definitivo (33-22) fue la clave mientras que en último cuarto solo tuvo que administrar bien su ventaja (18-20) para brindarle otro triunfo a una gran afición.

El entrenador gandiense hablaba de "un auténtico partidazo entre dos grandes equipos en medio de un ambiente casi mágico que ha propiciado nuestra afición".

Mesa destacaba que "no hemos sabido salir al partido con la intensidad que se requería, pero en el segundo cuarto y Huesca ha jugado muy cómodo, pero a partir de ahí el equipo ha mantenido la calma, ha controlado su nivel de estrés y los jugadores se han puesto a hacer lo que habíamos entrenado durante la semana y ya nos hemos ido al descanso 4 arriba".

En el tercer cuarto "hemos hecho el mejor baloncesto en los dos aros, sacando una diferencia de hasta 17 puntos que hemos administrado bien hasta el final. Gran victoria ante un gran rival y buena reacción del equipo tras el tropiezo de Mataró".

En el plano individual y, como casi siempre, destacar los 25 puntos del escolta gandiense Kyle Greeley, pero también el hecho de que hasta cinco jugadores más llegaron o superaron la decena de puntos: Pérez /13), Hurtado (15), Ferrando (15), Montilla (11) y Soler (10).

El próximo partido será en Ibiza ante el Club Bàsquet Sant Antoni.