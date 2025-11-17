Estas son las empresas galardonadas con los premios FAES 2025

La Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) dio a conocer este lunes en Fomento de AIC a los galardonados con sus premios anuales, en una rueda de prensa con la presencia del alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, Pilar Reina, de FAES, y el director del Campus de Gandia de la UPV, Vicenç Almenar.

El Premio a la Innovación es para Klimia Manteniment Systems, con sede en Palma de Gandia, dedicada a la instalación y mantenimiento de sistemas de climatización.

En Internacionalización Empresarial se reconoce al grupo Vicky Foods, no sólo por su carácter exportador sino por su presencia con plantas propias en Argelia y próximamente en Francia.

El reconocimiento a la Empresa Emprendedora es para Genkii Ibérica, ubicada en Gandia (avenida de Vilallonga) y dedicada a las energías renovables.

El premio a la Trayectoria Empresarial será para el Hotel Tres Anclas, en la playa de Gandia, que abrió la familia Cremades en 1975.

El Premio a la Empresa Socialmente Comprometida es para Sklum, con sede en Villalonga y dedicada a la venta por internet de muebles y productos de decoración.

El premio que otorga la UPV será para Damarc Agrobiotic, que ha hecho posible las prácticas profesionales e incluso la contratación de numerosos titulados del Campus de Gandia.

La XXVI Trobada Empresarial- Premis FAES se celebrará el próximo jueves, 4 de diciembre, a las 19.30 horas en el Aula Magna del Campus de Gandia de la UPV.

Juan Pablo Tur comentó que los premios reconocen "el buen hacer de las empresas y las personas que las forman, sobre todo ahora con un entorno internacional tan complicado".

José Manuel Prieto hizo hincapié "en la fuerza y la resiliencia de las empresas de la ciudad y de la comarca". También comentó algunos proyectos que lleva a cabo el ayuntamiento para fomentar la creación y consolidación de empresas, como la Oficina del Inversor y el Punto de Atención al Emprendimiento, o medidas como el incentivo hotelero, y se refirió a proyectos estratégicos como el futuro Instituto de Tecnologías del Mar, el Gandia Arena, el desarrollo de Sanxo Llop o los planes urbanísticos para el puerto.

Por su parte, Yolanda Pastor valoró la colaboración entre administraciones y empresas, comentó que el Gobierno olivense impulsa sendas modificaciones del PGOU para que dos empresas puedan ampliar sus instalaciones, y reivindicó la necesidad de mejorar el transporte público y la movilidad en general en la comarca.