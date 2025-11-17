La UD Oliva amplia su ventaja como líder intratable de Segunda FFCV
El Villalonga CF sufre su primera derrota de la temporada
No hay quien pueda con la UD Oliva de Joano Fuster. Nueve partidos con un balance de ocho victorias y un empate, lo que equivale a 25 puntos que le mantienen líder invicto e intratable en el grupo VI de la Liga de Segunda FFCV.
Por si esto fuera poco, los del Morer culminan una gran semana tras eliminar al CF Gandia de La Nostra Copa. El último éxito liguero de los olivenses ha sido en Els Xops de Daimús al ganar por 1-2 el partido del pasado sábado.
Por otro lado, la noticia de la jornada también es la primera derrota de la temporada del Villalonga CF, otro que sigue adelante en La Nostra Copa. Los "lloberos" caen por primera vez en la Liga tras perder por 2-0 en el campo del CF Orba y se quedan con 18 puntos, a 7 de la UD Oliva.
La novena jornada del campeonato se ha saldado con varios empates: el de la UE Benifairó en Cullera (1-1); el del CF Miramar en su campo ante el CEF El Verger (2-2) y el de la UD Beniopa en Gorgos (2-2).
La UD Portuarios ha visto truncada su racha de tres victorias seguidas tras caer en el Nou Fort Llopis ante el Real de Gandia CF (1-2); el CE Ròtova le gana al Safor CF Gandia (2-1) y el CF Bellreguard pierde en Alginet (3-0).
