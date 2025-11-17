La UE Tavernes, espeso y sin pólvora, no pasa del empate en casa
Los valleros se mantienen invictos y son los menos goleados en la Lliga Comunitat tras la décima jornada
Pepe Juan
La UE Tavernes empata sin goles ante el CF Promeses Sueca, aunque sigue invicto en la Lliga Comunitat Valenciana con un balance de cinco victorias y cinco empates, segundo clasificado, pero ahora a 8 puntos del líder CD Acero, que suma y sigue.
Los "rogets" se mostraron espesos y sin capacidad ofensiva ante un rival joven, que hizo su partido, bien posicionado, no dejando maniobrar a los locales. El Tavernes no encontró espacios para realizar su juego en un choque calcado al de la semana anterior, que merece una autocrítica desde el cuerpo técnico hasta el último jugador para volver a ser el equipo intenso y resolutivo de las primeras jornadas.
El Tavernes no llegaba a la portería visitante y apenas dispuso de alguna ocasión de gol ante un rival que se defendía con muchos hombres y con continuas perdidas de tiempo, rompiendo el ritmo.
En la segunda mitad hubo cambios y aunque no hubo una mejora sustancial si que se acercaron más al portero los locales con algunas ocasiones, sobre todo en la última fase del encuentro: una falta que Palomares no acertó a rematar por muy poco, una ocasión clara de Joan que no acertó, dos tiros, uno Erik que salió rozando el palo, otro de Héctor al palo que salió fuera, y un balón a la cruceta.
La jugada que pudo ser clave del partido estuvo en el 93 con un derribo claro sobre Marc que el árbitro muy cerca de la jugada no aprecio cuando no admitía ninguna duda, aunque no sirve como excusa.
El mister "Tomaca" admitió que "hemos estado muy lejos de nuestro nivel ante un equipo que ha jugado su partido".
Un Tavernes, en suma, que es el equipo menos goleado de los dos grupos, pero que es consciente que debe cambiar el chip.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez
- Un total de 250 civiles desfilan en la primera Jura de Bandera de Gandia