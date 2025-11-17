La UE Tavernes, espeso y sin pólvora, no pasa del empate en casa

La UE Tavernes empata sin goles ante el CF Promeses Sueca, aunque sigue invicto en la Lliga Comunitat Valenciana con un balance de cinco victorias y cinco empates, segundo clasificado, pero ahora a 8 puntos del líder CD Acero, que suma y sigue.

Los "rogets" se mostraron espesos y sin capacidad ofensiva ante un rival joven, que hizo su partido, bien posicionado, no dejando maniobrar a los locales. El Tavernes no encontró espacios para realizar su juego en un choque calcado al de la semana anterior, que merece una autocrítica desde el cuerpo técnico hasta el último jugador para volver a ser el equipo intenso y resolutivo de las primeras jornadas.

El Tavernes no llegaba a la portería visitante y apenas dispuso de alguna ocasión de gol ante un rival que se defendía con muchos hombres y con continuas perdidas de tiempo, rompiendo el ritmo.

En la segunda mitad hubo cambios y aunque no hubo una mejora sustancial si que se acercaron más al portero los locales con algunas ocasiones, sobre todo en la última fase del encuentro: una falta que Palomares no acertó a rematar por muy poco, una ocasión clara de Joan que no acertó, dos tiros, uno Erik que salió rozando el palo, otro de Héctor al palo que salió fuera, y un balón a la cruceta.

La jugada que pudo ser clave del partido estuvo en el 93 con un derribo claro sobre Marc que el árbitro muy cerca de la jugada no aprecio cuando no admitía ninguna duda, aunque no sirve como excusa.

El mister "Tomaca" admitió que "hemos estado muy lejos de nuestro nivel ante un equipo que ha jugado su partido".

Un Tavernes, en suma, que es el equipo menos goleado de los dos grupos, pero que es consciente que debe cambiar el chip.