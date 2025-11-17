La VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC reúne a más de 2.500 participantes

Gandia ha acogido este domingo la sexta edición de la Cursa de les Empreses de la Safor ESIC, organizada por el Club d’Atletisme Safor Teika, con el patrocinio de ESIC Business & Marketing School, y con la colaboración del Ayuntamiento de Gandia. La jornada reúne a más de 2.500 participantes.

La principal novedad fue que la salida y la meta, ante el aumento de participantes, se instaló en la avenida dels Esports junto al colegio Gregori Mayans. El recorrido, también con un ligero retoque, fue de 6 kilómetros en una sola vuelta, atravesando los barrios de Corea y del centro histórico, cosa que gustó mucho a los corredores. Hubo participantes de 120 empresas diferentes.

Antes de la salida se organizó por segundo año consecutivo un desfile de empresas animado por charangas y batucadas. La salida se dio sobre las 9.30 horas en una mañana soleada e incluso cálida. El ‘speaker’ fue el periodista Marc Oliva.

El alcalde de Gandia da la salida de la carrera en la avenida dels Esports / Natxo Francés

Durante el recorrido hubo varios puntos de animación, con batucadas, DJ y charangas, así como otros a cargo de las comisiones falleras Marqués de Campo-Perú, Serpis, Corea y Màrtirs. También colaboró la Associació de Veïns de Corea y el Consell dels Joves de Gandia. Tras cruzar la meta se repartió una completa bolsa del corredor y caquis.

A continuación se celebró el gran "esmorzar" popular, este año en el aparcamiento frente al colegio Gregori Mayans, en el que se sirvieron más de 1.700 "esmorzars". Además, también hubo numerosos establecimientos hosteleros del barrio que se vieron beneficiados por la afluencia de público antes y después de la carrera. En el recinto también se realizó la entrega de trofeos, confeccionados por tercer año consecutivo por Bronces Jordà, de Daimús.

Gandia acoge con éxito la VI Cursa de les Empreses de la Safor ESIC / Natxo Francés

Así finalizó una matinal que de nuevo movilizó a miles de trabajadores y directivos de empresas de la Safor, desde las más pequeñas, incluso autónomos, hasta las grandes. “Los principales propósitos de este evento son fomentar las relaciones sociales entre las plantillas de la comarca, luchar contra el sedentarismo, y dinamizar el barrio de Corea, y creo que entre todos lo estamos logrando”, señaló el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà.

Los ganadores en la categoría general individual fueron Alejandro Millán, con un tiempo de 20.01, y Carla Breco, con un crono de 25.00.

Completaron el podio masculino Vicente Bel·lán (Farmacia Bel·lán), segundo con 20.14, mientras que fue tercero Johel Faus (Moratal Palomino Estudio de Arquitectura) con 20.17. En mujeres fue segunda Lydia Serrano (CA Gandia Alpesa), con 26.08, y quedó tercera Jéssica Julià (Independiente), con 26.11. Esta modalidad engloba a autónomos, colegiados, profesionales, y también estaba abierta a deportistas en general.

También hubo premios por equipos de empresas, formados por 2, 3 y 4 miembros, en modalidades masculina, femenina y mixta. Computaba el último de los integrantes en cruzar la meta.

Los tres primeros clasificados / Col·lectiu La Noria

En equipos de 2 los primeros en hombres fueron José Escrivà y Javier Femenía, en mujeres Nuria Chofre e Inma Chofre (Departamento de Salud de Gandia), y en parejas mixtas Pere García y Reyes Moreno, de Navarro y Boronad-Autoridad Portuaria de València.

En equipos de 3 fueron primeros en categoría masculina Derlin Stiven Vélez, Eric Santiago Vélez y Ferran Estruch (Vicky Foods) en mujeres Leonor Salvador, Eliza Hahui y Jéssica Orts (Sgabo Plaza Mayor), y en la modalidad mixta Carlos Ramos, Marta Bertomeu y Rubén López (Vicky Foods).

En equipos de cuatro integrantes se impusieron en hombres Guillermo González, Vicente Pons, Juan José Milvaques y Eric Martín (Alpesa), en mujeres Almudena Aleixandre, Paloma Iglesias, Cristina Doménech y Lidia Sales (Departamento de Salud de Gandia), y en la modalidad mixta Vicente Bono, María Ribes, Vicente Pastor y Lucía Granero, también del DS Gandia.

Respecto del premio a la camiseta más original el primero fue para el equipo del Consorcio Provincial de Bomberos, por correr con el uniforme puesto y también como agradecimiento a la gran labor que realizan; el segundo para Auna Inclusió, y el tercero para Asioka Textiles Sanmateu.

El premio a la empresa más numerosa fue un año más para Vicky Foods. La segunda fue la empresa citrícola Vicente Giner, en su primer año de participación, y la tercera Hoteles RH.

El "esmorzar popular" tras la carrera / Col·lectiu La Noria

Además, se otorgó un premio a la empresa de cuatro o más trabajadores con paridad entre hombres y mujeres, patrocinado por Reale Seguros-Agencia de Malilla (València), y que recayó este año en Juan Salvador Gregori, Lucía Defez, Andreu Ciscar y Emili Morant, del IES Maria Enríquez.

En la entrega de trofeos participaron, en representación de ESIC Business & Marketing School en la C. Valenciana, Agustín Carrilero, Zarza León y Pepe Monfort; el presidente del CA Safor Teika, Vicent Boscà; el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto; y los concejales de Deportes, Jesús Naveiro; de Comercio, Elena Moncho; y de Cultura, Balbina Sendra. Un año más hubo varios concejales que corrieron en la prueba, entre ellos el alcalde.

La organización agradece a los voluntarios, comisiones falleras, vecinos de Corea y Raval, Gandia Hockey Club y Box Safor Club, además de Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local, y Moto Event Safor. Moll Motor cedió dos vehículos del Jaecoo 5 en sus versiones gasolina y eléctrico.