Otra alegría en el Municipal El Molí en un partido sobrio y sin concesiones al rival

El CF Miramar se reencuentra con el triunfo tras sus dos últimas derrotas a costa del Osidea FC de Castellón, al que vence por 2-0 en partido de la Liga Autonómica Valenta disputado en el Poliesportiu Municipal El Molí.

Partido de vital importancia para el conjunto miramarino. El arranque fue muy intenso en cuanto a presión, llegadas y jugar en campo contrario. Así llegaría el primer gol, tras una buena jugada. Una defensa visitante se marcaba en propia meta. A partir de ahí el partido entraba en una dinámica poco favorable porque no había fluidez y se abusaba de balones aéreos por parte de ambos equipos. Con el 1-0 se llegaba el descanso.

En la segunda parte siguió la misma tónica. La defensa adelantada del equipo visitante invitaba a jugar el largo debido a la acumulación de jugadores, pero por momentos los pases eran precipitados y sin precisión. A falta de media hora, Parre anotaba el 2-0 definitivo con un gran tiro desde fuera del área.

Trabajada victoria de las de Marcos Torregrosa. A pesar de no encontrar fluidez y continuidad en el juego, si se realizó un partido serio minimizando al rival y sin conceder ocasiones.

El próximo encuentro será contra el CFF Maritim.

En la Liga Valenta de 1ª Regional, el CF Gandia volvió a perder, en esta ocasión como local, frente al CD Eldensa (0-1).