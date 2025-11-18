Otra alegría en el Municipal El Molí en un partido sobrio y sin concesiones al rival
El CF Miramar suma tres puntos más que le consolidan en la Liga Autonómica Valenta
El CF Miramar se reencuentra con el triunfo tras sus dos últimas derrotas a costa del Osidea FC de Castellón, al que vence por 2-0 en partido de la Liga Autonómica Valenta disputado en el Poliesportiu Municipal El Molí.
Partido de vital importancia para el conjunto miramarino. El arranque fue muy intenso en cuanto a presión, llegadas y jugar en campo contrario. Así llegaría el primer gol, tras una buena jugada. Una defensa visitante se marcaba en propia meta. A partir de ahí el partido entraba en una dinámica poco favorable porque no había fluidez y se abusaba de balones aéreos por parte de ambos equipos. Con el 1-0 se llegaba el descanso.
En la segunda parte siguió la misma tónica. La defensa adelantada del equipo visitante invitaba a jugar el largo debido a la acumulación de jugadores, pero por momentos los pases eran precipitados y sin precisión. A falta de media hora, Parre anotaba el 2-0 definitivo con un gran tiro desde fuera del área.
Trabajada victoria de las de Marcos Torregrosa. A pesar de no encontrar fluidez y continuidad en el juego, si se realizó un partido serio minimizando al rival y sin conceder ocasiones.
El próximo encuentro será contra el CFF Maritim.
En la Liga Valenta de 1ª Regional, el CF Gandia volvió a perder, en esta ocasión como local, frente al CD Eldensa (0-1).
