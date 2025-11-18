Carla Bañuls Puente se sitúa 2ª en la Copa de España tras subir al podio en Alcobendas
La ciclista de Gandia afronta una prueba de ámbito internacional el próximo fin de semana
La Copa de España de Ciclocross ha vivido este pasado domingo, 16 de noviembre, su quinta prueba de la competición con la celebración del XIII Ciclocross Alcobendas Ciudad Europea del Deporte 2025,
En lo que se refiere a la categoría júnior femenina, la gandiense Carla Bañuls Puente se ha clasificado en segunda posición y esa misma plaza ocupa en la General de la Copa de España. La deportista saforense participó en esta carrera como integrante de la selección de la Comunitat Valenciana.
Aitana Gutiérrez fue la ganadora y amplía su renta al frente de la clasificación acumulada. La cántabra solo tuvo a Carla Bañuls como su rival más cercana. La gandiense llegó a la meta a 24 segundos de la vencedora, mientras que Mirari Gotxi fue tercera a 1:13.
Carla, del equipo Mirat de Salamanca, suma 85 puntos en la General por los 106 de la líder. La de Gandia ha ganado una prueba y ha quedado segunda en esta, mientras que su rival ha conseguido dos victorias y dos segundos puestos como mejores resultados.
El próximo domingo la competición viaja a tierras catalanas para disputar el GP Internacional Ciutat de Vic. Allí estará Carla Bañuls Puente, quien no podrá competir en la prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana de Ciclocross que tendrá lugar en Gandia el sábado 22 de noviembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez