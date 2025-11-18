Carla Bañuls Puente se sitúa 2ª en la Copa de España tras subir al podio en Alcobendas

La Copa de España de Ciclocross ha vivido este pasado domingo, 16 de noviembre, su quinta prueba de la competición con la celebración del XIII Ciclocross Alcobendas Ciudad Europea del Deporte 2025,

En lo que se refiere a la categoría júnior femenina, la gandiense Carla Bañuls Puente se ha clasificado en segunda posición y esa misma plaza ocupa en la General de la Copa de España. La deportista saforense participó en esta carrera como integrante de la selección de la Comunitat Valenciana.

Aitana Gutiérrez fue la ganadora y amplía su renta al frente de la clasificación acumulada. La cántabra solo tuvo a Carla Bañuls como su rival más cercana. La gandiense llegó a la meta a 24 segundos de la vencedora, mientras que Mirari Gotxi fue tercera a 1:13.

Carla, del equipo Mirat de Salamanca, suma 85 puntos en la General por los 106 de la líder. La de Gandia ha ganado una prueba y ha quedado segunda en esta, mientras que su rival ha conseguido dos victorias y dos segundos puestos como mejores resultados.

El próximo domingo la competición viaja a tierras catalanas para disputar el GP Internacional Ciutat de Vic. Allí estará Carla Bañuls Puente, quien no podrá competir en la prueba de la Challenge de la Comunitat Valenciana de Ciclocross que tendrá lugar en Gandia el sábado 22 de noviembre.