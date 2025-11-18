El Club Rem Cia Gandia roza el podio en el inicio de la temporada
Los equipos de la safor se estrenan con fuerza en la Liga Suma
La Liga de Remo Suma de la Comunitat Valenciana ya está en marcha. El Real Club Náutico de Valencia ha sido el primer anfitrión en una jornada que combinó ilusión, esfuerzo y un viento que puso a prueba a todos los equipos.
En esta competición ha estado presente el Club Rem Cia Gandia con dos equipos femeninos, uno en categoría de veteranas y otro en categoría absoluta, con un balance positivo. Las veteranas rozaron el podio con una cuarta posición en la clasificación general, mientras que el absoluto femenino consiguió un meritorio sexto puesto en su categoría. Un arranque sitúa a ambas tripulaciones en la parte media-alta de la tabla, que es un excelente punto de partida para lo que promete ser una temporada ambiciosa.
La jornada estuvo marcada por rachas de viento constantes, que según fuentes meteorológicas locales llegaron a rondar los 30 km/h según reportes en Valencia.
Este viento soplaba con la suficiente fuerza como para duplicar la distancia a remar en algunos momentos, lo que obligó a las tripulaciones a adaptarse tácticamente y a dar lo mejor de sí en cada tramo.
