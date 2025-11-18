La escuela del CA Safor Teika inicia la campaña competitiva con el Provincial de Combinadas

La escuela del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia abre el calendario de competiciones de la temporada 2025-2026 con el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas, disputado en València, en la pista del río Turia, este pasado domingo.

En categoría sub12 (alevín) compitieron Candela Jurado, Melany Romero, José Manuel Mompó, Elena Llorca, Ivan Yordanov, Laura Aparisi, Anush Vardanyan, Mireia García, Daniel Fornés, Leonard Colombat, Ema Isabel León, Marc Lázaro, Luka Ibáñez, Pablo Febrer y Vicent Barber.

Por otra parte, hubo sendos controles de marcas. Uno para la categoría alevín, donde participaron Carles Llorca y Emma Llorca. Y otro en sub14 (infantil), con Pylyp Balioz, Anass Jied, Joan Willy Janssen, Jimena Jurado, Aina Jiménez, Wafa Redoine, Sofía Contreras, Alba Valero, Marta Escrivà, Blanca Molina y Alan Tercero.