La escuela del CA Safor Teika inicia la campaña competitiva con el Provincial de Combinadas
El evento tuvo lugar en el estadio del río Turia de València con atletas alevines e infantiles
La escuela del Club d’Atletisme Safor Teika de Gandia abre el calendario de competiciones de la temporada 2025-2026 con el Campeonato Provincial de Pruebas Combinadas, disputado en València, en la pista del río Turia, este pasado domingo.
En categoría sub12 (alevín) compitieron Candela Jurado, Melany Romero, José Manuel Mompó, Elena Llorca, Ivan Yordanov, Laura Aparisi, Anush Vardanyan, Mireia García, Daniel Fornés, Leonard Colombat, Ema Isabel León, Marc Lázaro, Luka Ibáñez, Pablo Febrer y Vicent Barber.
Por otra parte, hubo sendos controles de marcas. Uno para la categoría alevín, donde participaron Carles Llorca y Emma Llorca. Y otro en sub14 (infantil), con Pylyp Balioz, Anass Jied, Joan Willy Janssen, Jimena Jurado, Aina Jiménez, Wafa Redoine, Sofía Contreras, Alba Valero, Marta Escrivà, Blanca Molina y Alan Tercero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez