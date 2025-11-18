Kyle Greeley, MVP del grupo Este y de nuevo en el cinco ideal de 2ª FEB

El escolta-alero de USA, Kyle Greeley, es el mejor jugador de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia o, al menos, el más valioso. Este pasado fin de semana ha sido el MVP del grupo Este de Segunda FEB con 25 puntos y un 30 de valoración. Sus números en la victoria gandiense ante el Huesca fueron 9 de 13 en tiros de campo, 5 de 5 en tiros libres, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 faltas recibidas.

Estas estadísticas le incluyen, además, en el cinco ideal en la séptima jornada de toda la categoría de Segunda FEB, siendo el único jugador del Grupo Este.

El escolta ya fue incluido en el cinco ideal de la tercera jornada de la Liga en Segunda FEB (grupo Este) gracias a su espectacular actuación en el partido liguero del pasado sábado ante el CB Zaragoza. Aquel fin de semana firmó un 34 de valoración merced a 29 puntos (9/9 TL y 9/18 TC), 5 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 7 faltas recibidas.

Greeley acumula 138 puntos en las siete primeras jornadas de la Liga, a un promedio de 19,71 por encuentro. Además, en los cuatro choques de Proinbeni en la Copa de España anotó 56 puntos, a 14 puntos por partido.

Es, también, el tercer clasificado en el ránking acumulado de puntos en el Grupo Este, empatado con el segundo, y el tercero igualmente de los dos grupos de la Segunda FEB.

Kyle Greeley (30/5/2000-1,95 metros, Salem, Oregon) tiene 25 años, y el pasado verano fue anunciado como el fichaje estrella del club gandiense para esta temporada. Lo está demostrando con creces.