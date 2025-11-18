El «nuevo instituto viejo» reabrirá el 7 de enero tras 30 años de protestas

Tras un rosario de protestas de la comunidad educativa desde hace treinta años, prácticamente una cada final de curso, y tres años después desde que empezaran las obras de ampliación y reforma, el IES Ausiàs March de Gandia está ya reluciente y prácticamente acabado. El «nuevo instituto viejo» reabrirá el próximo 7 de enero para reanudar allí las clases. Mientras tanto el centro sigue funcionando en unas aulas prefabricadas instaladas en una gran explanada junto al Museu Faller.

Pero a partir de enero, como un regalo de los Reyes Magos, alumnos, profesores y trabajadores descubrirán un centro totalmente renovado en el que la Generalitat ha invertido casi 9 millones, delegando las competencias para su construcción al Ayuntamiento de Gandia, la principal obra del plan Edificant en la ciudad.

El proyecto se gestó hace dos legislaturas. El Gobierno local organizó este martes una visita a las obras con responsables de la empresa constructora (ECSA), arquitectos, técnicos municipales, miembros de la comunidad educativa y medios de comunicación.

Las obras, como ha venido informando este periódico, han respetado la estructura original del edificio histórico, el recayente a la plaza de Crist Rei, con dos mil metros cuadrados. Se suman seis mil metros cuadrados de nueva construcción sobre el solar adyacente del antiguo Cine Bulevar. Por tanto, el proyecto combina la singularidad patrimonial con las necesidades de la enseñanza actual.

Una de los aularios ampliados recayente al patio. / Àlex Oltra

El instituto dispone de nuevos accesos desde la calle Abat Sola, que, atención, se convertirán en los principales a la hora de entrar y salir de las clases, una acera remodelada y espacios para actividades deportivas y de ocio. Tendrá una cantina, o cafetería, que sacará a concesión la Conselleria, de la que antes carecía, un enorme gimnasio que parece un pabellón, más laboratorios y una amplia sala de profesores. Se espera que a finales de esta semana el centro ya disponga de suministro de luz. A principios de diciembre llegará el mobiliario y a finales se hará el traslado.

El nuevo gimnasio en la zona ampliada. / Àlex Oltra

El alcalde, José Manuel Prieto, comentó que su reapertura representará «un hecho histórico para la ciudad» y pone fin a años de reivindicaciones. Prieto también comentó que este es «uno de los 13 centros educativos de Gandia remodelados dentro del plan Edificant, con una inversión total de 24,5 millones de euros, cosa que demuestra la capacidad del ayuntamiento para gestionar y ejecutar proyectos educativos con ambición técnica y eficacia».

Levante-EMV

Por su parte, la concejala de Educación, Esther Sapena, explicó que las nuevas instalaciones «permitirán acoger la gran demanda de matrícula y mejorar la calidad educativa». Contará con 16 unidades de ESO, 8 de Bachillerato (tanto de Ciencias y Tecnología como de Humanidades y Ciencias Sociales), tres más de las que había, y un ciclo formativo de Administración y Gestión con dos unidades.

La coordinadora general de Urbanismo, Maite Alonso, recordó que el proyecto ha implicado «superar varios obstáculos, como la renuncia de una empresa adjudicataria, la compra del solar y la adaptación a las dificultades económicas derivadas de la guerra de Ucrania y la subida de precios».

La directora del instituto, María Cortell, hizo hincapié en que el nuevo centro es «fruto de las reivindicaciones de alumnado, profesorado y familias». Valora que la remodelación haya conservado «la esencia del edificio original y su fachada histórica», y destaca «la amplitud, la luminosidad, los diferentes colores de los azulejos que hay en cada planta y que sea sostenible». La dirección, que organizó en su día una «fiesta de despedida del patio» antes del traslado a los barracones, ya está pensando en cómo celebrar el regreso y hacer jornadas de puertas abiertas para que también los familiares puedan conocer las nuevas instalaciones.

La comunidad educativa del IES Ausiàs March la forman actualmente 750 alumnos, 90 profesores y 10 trabajadores de administración y servicios.

Fachada. / Àlex Oltra

El IES Ausiàs March es un ejemplo del impulso que dieron los gobiernos de la Segunda República a la enseñanza pública, mixta y laica. En 1932 llegó la orden ministerial para su creación y fue construido entre los años 1935 y 1937, con algunos retrasos por el estallido de la Guerra Civil. Fue diseñado por el arquitecto Vicente Valls Gadea como un edificio racionalista de dos alturas en planta de C. La fachada principal, recayente a la plaza de Crist Rei, tiene forma convexa y consta de tres cuerpos.

Las ventanas, grandes y cuadradas para posibilitar la entrada de luz y ventilación en las aulas. En el curso 1937-38 abrió las puertas al alumnado. Tras la Guerra Civil dejó de funcionar. La actividad docente se retomó en 1950 tras algunas modificaciones del arquitecto Pablo Soler, esta vez como Instituto Laboral. Entre los años 1950 y 1960 tuvo una emisora de radio muy popular.

Las primeras protestas de la AMPA y los alumnos denunciando su saturación y su mal estado datan de hace 30 años, pero se intensificaron a partir de 2005, cuando en septiembre se desplomó parte del techo de uno de los pasillos de la primera planta con alumnos dentro de la clase, sin daños personales.