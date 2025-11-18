Patri de Beniflà: "estar en la final de la Copa Caixa Popular és un pas il·lusionant"
La puntera de la Safor és debutant i ara es pot proclamar campiona de raspall professional
La final de la Copa Caixa Popular Diputació de València 2025 de raspall femení Pro es disputarà este 23 de novembre a les 11.00 hores. El trinquet ‘El Rullo’ de Riba-roja serà l'escenari que dicte campió. Les aspirants al títol seran Victoria, Anabel i Laura (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) i Ana, Natalia i Patri (Ajuntament de Rafelbunyol). Com la resta de finals disputades d'este campionat per equips, la partida podrà veure's a través d'À Punt.
En la final destaca la presència de la jugadora saforenca de Beniflà, Patri Martí Ramiro, una jove esportista de 19 anys que debuta en la Copa Caixa Popular de raspall professional femení 2025, és a dir, en un campionat professional, en qualitat de campiona de l'última edició del Circuit Sub23 del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana.
Patri juga de puntera en un trio que ha sigut fins ara el millor del campionat. No han perdut cap partida i en la fase regular van derrotar a les seues rivals de la final per 25-10 a Xeraco.
Este dimarts, en la presentació oficial de la final, la saforenca Patri, explicava que són "normals els nervis que tinc perquè mai havia jugat amb les meues companyes, afegint que arribar a la final és un pas molt important i il·lusionant".
El coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Tino Bendicho ha ressaltat el treball de Patri: “L'any passat va ser campiona sub23 i això ha tingut la seua recompensa d'estar aci. Jugues amb companyes que estan acostumades, així que t'ajudaran a temperar els nervis".
