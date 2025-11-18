La Policía Nacional desmantela en Gandia un club de fumadores de cannabis y detiene a 4 personas

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un club privado de fumadores de cannabis ubicado en Gandia, donde se estaban vendiendo sustancias a clientes con la intención de consumirlas fuera del citado establecimiento.

Se han intervenido casi 300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, 16 cigarros tipo porro, casi 50 gramos de sustancia preparada, 1205 euros en efectivo y dos básculas de precisión.

Además, se han detenido a cuatro personas, tres varones y una mujer de entre 27 y 40 años, como presuntos autores de los delitos contra la salud pública.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Gandia se iniciaron tras tener conocimiento de un constante trasiego de presuntos compradores y ruidos en las zonas colindantes a un club privado de fumadores de cannabis, debido a los horarios del citado establecimiento.

Las pesquisas de los investigadores permitieron confirmar la existencia de dichos hechos, por lo que llevaron a término una inspección y registro del local junto con la Policía Local de Gandia y la persona encargada del club, interviniendo casi 300 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, 16

Asimismo, los agentes detuvieron a cuatro personas, tres varones y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Los arrestados, tres de ellos con antecedentes policiales, han sido puestos en libertad una vez oídos en declaración, tras ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuesen requeridos.