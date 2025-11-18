Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Quatre jugadors de la Safor disputen el prestigiós Trofeu masymas 2025

Les semifinals de raspall es jugaran als Trinquets de Xeraco i Oliva

Vicent de Xeraco juga dilluns 24 al trinquet del seu poble

Vicent de Xeraco juga dilluns 24 al trinquet del seu poble / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

Vicent de Xeraco, Montaner d'Almiserà i els olivers Salelles II i Brisca són els pilotaris de la comarca de la Safor que van a jugar el IX Trofeu masymas en la modalitat de raspall.

El campionat també es juga a la disciplina d'escala i corda amb les principals figures. El trofeu d'enguany comença este dimarts al Trinquet Rovellet de Dénia: Puchol II i Nacho vs Giner, Conillet i Tomàs II.

Diumenge, 23 de novembre, es jugarà la segona semifinal d'escala i corda al Trinquet de Benissa: Pere Roc II, Javi i Héctor vs Francés, Hilari i Carlos.

El dilluns, 24 de novembre, al Trinquet de Xeraco es disputa la primera semifinal de raspall: Vicent, Murcianet i Alejandro vs Montaner, Seve i Néstor. Dimarts, 25, al Trinquet d'Oliva serà la segona: Marrahí i Tonet IV vs Salelles II, Brisca i Raúl.

Els equips guanyadors es classifiquen per les finals del dissabte, 29 de novembre, al Trinquet de Pedreguer.

