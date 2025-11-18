El Racing Rafelcofer CF lidera la Liga en Tercera FFCV tras la novena jornada
La UE Tavernes "B" marcha en segunda posición con un partido menos
La Liga de Tercera FFCV de fútbol amateur ha llegado a su novena jornada con el Racing Rafelcofer CF en primera posición con 21 puntos, tras su victoria en el campo del Piles CF (0-1) en el partido de este último fin de semana.
Los coferers lideran el grupo décimo de la categoría con un balance de siete victorias y dos derrotas en los nueve encuentros disputados.
En segunda posición figura la UE Tavernes "B" con 18 puntos, eso sí, con un partido menos. Los valleros, que en esta jornada han ganado 2-5 al Pego CF "B", son los únicos invictos hasta la fecha.
La tercera y cuarta posición las ocupan el Senyera CF y el CF Promeses Sueca "B" también con 18 puntos, pero con todos los choques jugados.
En este grupo descansa un equipo cada fin de semana después de la retirada de la competición del Sueca United.
En otros encuentros de la fecha, el CD Xeraco empata 2-2 en Senyera; el CE Conde pierde en Sollana 5-1; el CE Ròtova "B" vence 2-3 al CF Simat "B"; el Villalonga CF "B" cae en casa ante la UD Ondarense 1-4 y el Safor CF Gandia "B" derrota 4-3 al CF Promeses Sueca "B".
