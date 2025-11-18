Fin de semana excepcional para el Club Voleibol Real de Gandia

El CV Real de Gandia vivió un fin de semana excepcional, marcado por los grandes resultados deportivos y por la espectacular presentación oficial de la temporada, celebrada el domingo ante más de 300 personas. El acto reunió a los 14 equipos del club y a sus más de 150 jugadoras, convirtiéndose en una auténtica fiesta del voleibol realero. Asistió el alcalde, Gustavo Mascarell que junto a la presidenta del club, María Bonigno, cerraron el acto con sus parlamentos.

La jornada culminó con un auténtico partidazo de Primera División entre el Bollo Natural Fruit CVRDG y el CV Salesianos Elche, un duelo de dos horas y media que terminó 2–3 a favor de las ilicitanas. El equipo de Alejandro Terrero firmó una actuación brillante, probablemente una de las mejores del curso, mostrando personalidad, orden y valentía ante un rival de enorme nivel que peleó cada punto. El partido dejó además el debut de la colocadora Claudia Giménez, cuya llegada promete dar un salto de calidad al equipo conforme pasen las semanas de trabajo conjunto.

En Primera División llegaron también las victorias del primer cadete Bollo Natural Fruit CVRDG, que ganó 3–1 al CV Sedaví en un partido exigente, y del primer infantil Bollo Natural Fruit CVRDG, que se impuso 3–0 con autoridad. Ambos equipos, dirigidos por Luis Ramón, continúan peleando por la segunda plaza, que da acceso a la Liga de Campeones y al camino hacia el Campeonato de España.

Los equipos de Segunda División, entrenados por Claudia, cerraron un fin de semana muy positivo. El cadete Bollo Natural Fruit CVRDG conquistó un sufrido 3–2 ante el CV Quart, un rival que mostró un nivel muy superior a su posición en la tabla. El infantil El Saleroso CVRDG logró un contundente 3–0 frente al Grau de Castellón, triunfo que mantiene al equipo en la segunda posición.

Los conjuntos zonales de Alba Anaya también aportaron grandes alegrías. El cadete Sklum CVRDG Amarillo ganó 1–3 en el derbi de la Safor ante el CV Gandia C, consolidándose en los puestos altos de la clasificación. El infantil celebró su primera victoria, un 1–3 muy especial ante la Pobla del Duc para un grupo completamente nuevo de jugadoras que debutan este año y están evolucionando con enorme rapidez.

En Juvenil, el segunda juvenil Bollo Natural Fruit CVRDG cayó 0–3 ante el líder, el CV Valencia, pese al esfuerzo y el buen trabajo del equipo. El cadete zonal Sklum CVRDG Negro, dirigido por Paula de las Heras, perdió 3–0 en La Nucía, continuando un proceso de crecimiento que sin duda acabará dando resultados.

En la base, esta semana a cargo de Alba Olivares, tampoco llegó la victoria, aunque sí actuaciones de mérito. El Trisema Joyeros CVRDG compitió con mucha valentía pese a su derrota 3–1 ante el CV Gandia Masculino. El Saforwifi CVRDG cedió por 3–2 ante CV Gandia Beta tras un duelo muy igualado, mientras que el Benjamín Saforwifi CVRDG cayó 3–0 también ante el CV Gandia Beta en un partido que suma experiencia para las más pequeñas.

Un fin de semana que reafirma el enorme trabajo del club, el crecimiento de todas sus categorías y la fortaleza de un proyecto que sigue consolidándose como uno de los referentes deportivos de la Safor.