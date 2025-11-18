Tercer éxito de Tigres de Gandia en el Autonómico de béisbol

Tigres suma su tercera victoria en el campeonato autonómico de béisbol tras superar al Antorcha Rojo de Valencia este pasado domingo en el campo de béisbol de Gandia.

El partido fue dado por acabado por "knout out" (regla de misericordia que hace que el partido finalice antes del final programado si un equipo tiene una ventaja de 10 carreras o más después de siete entradas, el juego se considera una victoria por KO y termina en ese momento), sin que se llegase a abrir la octava entrada.

El equipo local estuvo soberbio, tanto en ataque como en defensa, ya que supo controlar su desventaja en el marcador hasta la cuarta entrada y, a partir de ese momento, sacó a pasear todas esas virtudes que le caracterizan para darle la vuelta al marcador de una manera incontestable en las siguientes tres entradas.

Cabe destacar por parte del equipo de Gandía, los "home run" de Carlos Cid y Jonathan Nava. Mencionar también el magnífico arbitraje de Nelson Trujillo y de Armando Izquierdo, los cuales pasaron totalmente desapercibidos.

En su global, Tigres de Gandia presenta un balance en el Autonómico con tres victorias, 37 HITS y 2 errores.