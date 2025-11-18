Villalonga pide ayuda a la Diputación para retirar de los montes centenares de pinos secos

Antes de las lluvias de la pasada primavera hubo un largo periodo de sequía en las comarcas centrales valencianas que afectó sobre todo a pinos mediterráneos. Estos árboles son ya irrecuperables y suponen un elevado riesgo, tanto de incendios forestales como de causar daños a vehículos o personas, en el caso de los que estén cerca de lugares de paso.

En Villalonga, con una gran masa forestal, el Gobierno local ha movido ficha y ha pedido ayuda a la Diputación de València para quitar de los montes estos pinos y otros árboles, que se calculan por centenares, al menos aquellos que están cerca de carreteras o caminos rurales.

El lunes pasado el jefe de sección de Medio Natural y Gestión Forestal de la Diputación, Fernando Pradells, visitó algunas zonas del término municipal acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Rubén San Pablo. El encuentro, organizado por el concejal, sirvió para exponer este grave problema y plantear algunas propuestas de trabajo.

Tras la reunión San Pablo indicó a este periódico que preocupan sobre todo parajes como la carretera de la Llacuna, la Muntanya del Raconc o la Senda de Fontanelles. Hace unos días se cayó un pino que mantuvo cortada durante unas horas la carretera de la Llacuna hasta que actuaron los operarios municipales. Desde el ayuntamiento también han talado pinos en terrenos privados.

Pero deshacerse de un pino seco cuesta a las arcas municipales entre mil y dos mil euros, por lo que el ayuntamiento, según el concejal, no puede realizar esta labor sólo con fondos propios, ni siquiera con las subvenciones que periódicamente recibe de la Corporación provincial para trabajos de silvicultura y gestión forestal, así que la solución sería abrir una línea específica de ayudas.

"Pedimos algo parecido a lo que está haciendo la Diputación de Alicante, que está ayudando a municipios de la Marina como Benissa o Senija", comenta el edil. El concejal quiere agradecer las gestiones del diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, "por atender nuestra llamada de auxilio ante una situación que necesita implicación y valoración".