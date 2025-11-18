Villalonga pide ayuda a la Diputación para retirar de los montes centenares de pinos secos
El Gobierno local está preocupado por los que puedan caerse sobre carreteras o caminos rurales. Se trata de árboles afectados por la sequía, irrecuperables y que además suponen un elevado riesgo de incendios forestales
Josep Camacho
Antes de las lluvias de la pasada primavera hubo un largo periodo de sequía en las comarcas centrales valencianas que afectó sobre todo a pinos mediterráneos. Estos árboles son ya irrecuperables y suponen un elevado riesgo, tanto de incendios forestales como de causar daños a vehículos o personas, en el caso de los que estén cerca de lugares de paso.
En Villalonga, con una gran masa forestal, el Gobierno local ha movido ficha y ha pedido ayuda a la Diputación de València para quitar de los montes estos pinos y otros árboles, que se calculan por centenares, al menos aquellos que están cerca de carreteras o caminos rurales.
El lunes pasado el jefe de sección de Medio Natural y Gestión Forestal de la Diputación, Fernando Pradells, visitó algunas zonas del término municipal acompañado por el concejal de Medio Ambiente, Rubén San Pablo. El encuentro, organizado por el concejal, sirvió para exponer este grave problema y plantear algunas propuestas de trabajo.
Tras la reunión San Pablo indicó a este periódico que preocupan sobre todo parajes como la carretera de la Llacuna, la Muntanya del Raconc o la Senda de Fontanelles. Hace unos días se cayó un pino que mantuvo cortada durante unas horas la carretera de la Llacuna hasta que actuaron los operarios municipales. Desde el ayuntamiento también han talado pinos en terrenos privados.
Pero deshacerse de un pino seco cuesta a las arcas municipales entre mil y dos mil euros, por lo que el ayuntamiento, según el concejal, no puede realizar esta labor sólo con fondos propios, ni siquiera con las subvenciones que periódicamente recibe de la Corporación provincial para trabajos de silvicultura y gestión forestal, así que la solución sería abrir una línea específica de ayudas.
"Pedimos algo parecido a lo que está haciendo la Diputación de Alicante, que está ayudando a municipios de la Marina como Benissa o Senija", comenta el edil. El concejal quiere agradecer las gestiones del diputado provincial de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, "por atender nuestra llamada de auxilio ante una situación que necesita implicación y valoración".
Suscríbete para seguir leyendo
- Gandia inicia las obras de su particular «Roig Arena» para eventos deportivos y musicales
- Tavernes de la Valldigna anuncia un nuevo festival de música de gran formato
- Así será el edificio singular en el puerto de Gandia para el nuevo centro del CSIC
- El Pirata Beach Fest de Gandia 2026 confirma a una leyenda del punk-tock nacional
- La Generalitat desbloquea la construcción de 109 viviendas protegidas en Gandia
- Abandonan a un menor en Gandia para que fuera tutelado por la Administración
- La vicepresidenta Natàlia Enguix anuncia que suspende ayudas de la diputación a Gandia
- Fallece el empresario gandiense Nicolás Nogueroles Pérez