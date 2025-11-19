Bellreguard cerrará los relevos de Alcaldías en la Safor acordados tras las elecciones

Ya hay fecha para el relevo en la Alcaldía de Bellreguard. Será el sábado, 20 de diciembre. Ese día, y tal como estaba pactado entre PSPV-PSOE y Compromís, está previsto el pleno en el que tomará posesión Àlex Ruiz, de Compromís, sustituyendo a la actual alcaldesa, la socialista Cristina Mateu.

Las últimas elecciones locales, en mayo de 2023, las ganó el PP con 4 concejales; pero el PSPV-PSOE obtuvo también 4 ediles y 3 Compromís. De nuevo se reeditó el pacto de gobierno entre socialistas y nacionalistas que se venía produciendo desde dos legislaturas antes.

Cristina Mateu había entrado en política local encabezando la candidatura de los socialistas y el 17 de junio de 2023 fue la primera en tomar la vara de mando. Por su parte, Àlex Ruiz ya había sido alcalde en la primera mitad de la legislatura anterior, que se repartió con el socialista Joan Marco.

El relevo más reciente en la Safor se produjo en octubre en Benifairó de la Valldigna. En esta localidad, no sin que generara una gran polémica, PP y PSPV-PSOE acordaron relevarse en la Alcaldía para evitar que siguiera gobernando Compromís.

Tras las elecciones, el socialista Marc Vercher tomó la vara de mando con sus votos y los del PP. Un año después, Vercher dimitió y cedió la vara al popular José Luis Ferrando, que ha estado un año en la Alcaldía, y el pasado mes de octubre dimitió para devolvérsela a Vercher, quien agotará la legislatura.