COOL abre en La Vital su primera tienda en la Safor con una propuesta de moda premium para hombre y mujer

La firma de moda multimarca premium ha abierto este miércoles las puertas de su nuevo establecimiento en el Centro Comercial La Vital, en Gandia, en la que supone su primera y única tienda en la comarca de la Safor y un paso estratégico en su expansión por la Comunitat Valenciana.

Con más de 20 años de trayectoria en el sector retail, y una sólida presencia en puntos clave del Levante, COOL ha elegido La Vital para acercar su propuesta de moda contemporánea al público de Gandía y alrededores. Su nuevo espacio ofrece una cuidada selección de marcas internacionales de primer nivel como Boss, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Lacoste, Levi's, Calvin Klein, Guess, EA7, Armani Exchange o Antony Morato, entre otras.

El nuevo local destaca por su diseño moderno y funcional, pensado para ofrecer una experiencia de compra cómoda y atractiva. Moda masculina y femenina, atención personalizada y colecciones actuales se dan cita en un entorno que combina la estética mediterránea con la esencia de las grandes firmas. A esto se le suma, la garantía de comprar productos 100% auténticos y el respaldo de un equipo consolidado con más de dos décadas de experiencia.

Desde hoy, los clientes pueden disfrutar además de las ventajas del club COOL, que ofrece un 10% de descuento permanente en productos no promocionados ni rebajados.

Con esta nueva incorporación, el Centro Comercial La Vital refuerza su posicionamiento como el principal destino comercial, de ocio y restauración de la comarca de La Safor, sumando propuestas de calidad que marcan tendencia.